Overnachten in een Finse Koti in hartje Parijs

Tot mei hoe je niet naar het hoge noorden om in een knusse, Finse koti (huis) te overnachten. In het Institut Finlandais in Parijs plaatste ontwerper Linda Bergroth zes typische Finse houten huisjes die samen een levende kunstinstallatie vormen.