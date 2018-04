Overnacht eens in een Ierse vuurtoren

In Noord-Ierland kun je overnachten in de fraaie Blackhead Lighthouse. Deze vuurtoren ligt in county Antrim aan het begin van de beroemde Causeway Kustroute, samen met Belfast door Lonely Planet uitgeroepen als beste reisbestemming voor 2018. De drie gerestaureerde vuurtorenwachtershuisjes van Blackhead zijn ingericht met antiek meubilair. Je hebt er een weids uitzicht over het Belfast Lough en in de omgeving kan je allerlei uitstapjes maken.

Ook in St. Johns Point in county Down kan je vuurtorenwachter spelen. Op deze prachtige, afgelegen plek geniet je van comfortabele vakantieaccommodatie in een van de twee vuurtorenwachtershuisjes. St. John's Point is meteen ook een uitstekende uitvalsbasis voor wandelingen, het ontdekken van het nabijgelegen Strangford Lough of het volgen van het verhaal van St. Patrick.

Vuurtorens zijn altijd belangrijk geweest aan de grillige kust van Ierland en nergens zo duidelijk als aan de Wild Atlantic Way. Clare Island Lighthouse in county Mayo is bijvoorbeeld de enige vuurtoren in Ierland waar je kunt overnachten, ontbijten én genieten van een zesgangendiner. De vuurtoren en bijbehorende gebouwen zijn omgetoverd in luxueuze accommodatie. Het is de perfecte plek om te relaxen, wandelen, fietsen, vissen, luisteren naar Ierse muziek...

Andere fijne plaatsen om te overnachten aan de Wild Atlantic Way zijn Galley Head in county Cork, boven op de indrukwekkende kliffen, en Loop Head in county Clare, waar je goed walvissen, dolfijnen en zeehonden kunt spotten terwijl je geniet van je vakantie in een van de sfeervolle en maritiem ingerichte vuurtorenwachtershuisjes.

De historische Wicklow Head Lighthouse in het eeuwenoude oosten van Ierland was ooit een van de krachtigste vuurtorens ter wereld. De achthoekige stenen toren is nu ingericht als een fantastisch vakantiehuis waar je aan drie kanten uitkijkt op de Ierse Zee.