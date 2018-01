Luxe en betaalbaar overnachten in Sri Lanka

Lees ook: 30 plaatsen die je moet zien in Sri Lanka

Een eigen boetiekhotel in Sri Lanka: dat was de droom van Tess de Kretser. Ze werd in Sri Lanka geboren en verdeelt momenteel haar tijd tussen Ierland en haar geboorteland. Met haar gemengde roots zorgt ze in haar droomhotel Olcote - afkorting van Our Little Corner of the Earth - voor de perfecte mix tussen de Sinhalese en Europese cultuur.

Olcote is gevestigd in een prachtige villa gebouwd in 1934. Tess de Kretser maakte er een boetiekhotel van waarin de tradities van Sri Lanka hand in hand gaan met moderne luxe voorzieningen. In de acht sfeervolle kamers is plaats voor zestien gasten die verder de beschikking hebben over een zwembad, een tropische tuin en zich kunnen laten verwennen met Ayurvedische behandelingen en massages of deel kunnen nemen aan yoga of meditatiesessies. De eigen chef-kok tovert de meest verfijnde (eventueel vegetarische) maaltijden op tafel en houdt daarbij rekening met alle wensen van de gasten.

Voor deze luxe betalen de gasten toch schappelijke prijzen: voor 2500 euro verblijf je er met z'n tweeën een week. Bij de prijs inbegrepen zijn naast het verblijf ook alle transfers, maaltijden, entertainment en excursies in een privéwagen met chauffeur.