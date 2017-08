In beeld: ecohotel en spa Yves Rocher 'La grée des landes'

La Gacilly herbergt niet alleen het ouderlijke huis van Yves Rocher waar hij zijn merk startte, maar ook het ecohotel La grée des landes. In de mooie natuur van Bretagne kom je er tot rust in de spa, op je terras of in het restaurant waar alle ingrediënten biologisch en lokaal zijn.