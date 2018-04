Hotels kunnen veel besparen wanneer ze voedselverspilling tegengaan

Er is 'overtuigend bewijs' dat hotels die actief inspanningen leveren om voedselverspilling tegen te gaan hiermee zeven keer de som besparen die ze erin investeren. Dat stelt Champions 12.3 na een onderzoek in 15 landen. Champions 12.3 is een coalitie van belangengroepen die duurzaamheidsdoel (SDG) 12.3 tegen 2030 gerealiseerd willen zien: een halvering van voedselverspilling per hoofd van de bevolking.

Enorme besparing

Het onderzoek analyseert gegevens van 42 hotels in 15 landen en vond in bijna elk hotel een positieve return on investment van de maatregelen genomen tegen voedselverspilling. Het Sukhumvit Sofitel-hotel in het shoppingdistrict in Bangkok kon zich bijvoorbeeld al na 15 weken een nieuwe manier van werken eigen maken die toelaat dat de helft minder voedsel wordt weggegooid.

De nieuwe aanpak zal het hotel naar schatting 60.000 dollar per jaar doen besparen. Hotels die een jaar of langer maatregelen nemen om verspilling tegen te gaan, bespaarden gemiddeld 21 procent voedsel. Zeventig procent van de hotels had hun oorspronkelijke investering in de maatregelen er op dat moment al uit. Na twee jaar was dat het geval voor 95 procent van de hotels.

7:1 return on investment

Gebakken ei, spek, vers brood en (gesneden) seizoensfruit worden massaal weggegooid.

'Voedselverspilling tegengaan is niet gewoon juist om te doen, het blijkt ook een goede manier om zaken te doen', zegt Dave Lewis van Champions 12.3. 'Zelfs als de morele imperatief je niet echt kan stimuleren, blijft er een groot voordeel op vlak van business. Dat zou elke CEO moeten kunnen overtuigen.'

De investeringen die de studie bespreekt zijn onder meer maatregelen die het personeel in staat stellen om de hoeveelheid voedsel beter te leren inschatten, anders met voeding om te gaan en het te bewaren, en een andere aanpak in de samenstelling van menu's. De 7:1 return on investment kwam voort uit een efficiënter aankoopbeleid van voeding en dranken, een slimme samenstelling van de menu's - rekening houdend met overschotten van de vorige maaltijden, en een lagere kost voor het beheer van het afval van overtollig voedsel.

Ontbijtbuffet

De meeste hotelmanagers zien het ontbijtbuffet en andere buffetformules als de grootste verliespost. Vooral gebakken ei, spek, vers brood en (gesneden) seizoensfruit worden massaal weggegooid. De onderzoekers benadrukken dat het niet de bedoeling is om de buffetten af te schaffen maar een betere inschatting van de nodige hoeveelheid voeding, een betere opvolging, dagelijks overleg en betrokkenheid van het personeel een enorm verschil kunnen maken.

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) wordt een derde verspild van al het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd voor menselijke consumptie. Jaarlijks gaat het om een verlies van 940 miljard dollar. Voedselverlies en -verspilling is ook verantwoordelijk voor een aandeel van 8 procent van de uitstoot van broeikasgassen per jaar. Mocht voedselverspilling een land zijn, zou het op de derde plaats staan van grootste vervuilers, na China en de VS.