Hotels in Moskou beboet voor aanbieden van te dure kamers

De Russische Federale Dienst voor Toezicht op Bescherming van Consumentenrechten en Menselijk Welzijn heeft hotels in Moskou beboet voor een totaalbedrag van 6 miljoen Russische roebel (ruim 85.000 euro) wegens het aanbieden van te dure kamers in de omgeving van de Russische hoofdstad in de aanloop naar het Wereldkampioenschap voetbal.

Volgens een rapport van de Federale Dienst voerde het 127 controles uit in voorbereiding op de Wereldbeker van deze zomer. Op basis van deze vaststellingen moeten 181 ambtsdragers en 198 organisaties zich verantwoorden wegens inbreuken op de wet van consumentenbescherming en overtreding van de gezondheidsvoorschriften.

De Federale Dienst heeft ook informatie vrijgegeven over boetes voor hotels in Moskou die hun kamers boven de gangbare prijzen aanbieden in de aanloop naar het WK. Verscheidene hotels in andere speelsteden werden eveneens beboet.

De hotelprijzen worden gereguleerd door de overheid, met maximumtarieven. De boetes voor het overschrijden van die prijzen gaan van 50.000 roebel (714,50 euro) voor beambten en bestuurders tot het dubbele van de opbrengsten ontvangen uit de te dure kamers voor organisaties en bedrijven.