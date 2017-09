Hier kan je overnachten tussen de wilde dieren

1. In Port Lympne Wildlife Park in het Engelse graafschap Kent kan je sinds deze zomer overnachten in een Tiger Lodge middenin het tijgerverblijf. Tussen de gasten en de majesteuze dieren zitten enkel ramen. Aan de achterkant heeft de lodge een groot terras met zicht over de dierentuin, de zee en een stukje Frankrijk. Het rustieke houten interieur met exotische kunstwerken en een houtbrander maakt het safarigevoel compleet. Ook nieuw is de Rhino Lodge: in de voortuin van een gerenoveerde, historische cottage lopen neushoorns en antilopen. Gasten van de Lodges krijgen bovendien toegang tot delen van de dierentuin die voor het publiek gesloten zijn.

2. In het Domein van Han reis je terug naar de tijd van de goudzoekers. Je slaapt op een eenvoudig veldbek in een slaapzak in een pelsjagershut. Op slechts enkele meters struinen beren rond. Je mag na sluitingstijd, wanneer de andere gasten naar huis zijn, nog door het wildpark wandelen en je kan 's ochtend toekijken hoe de beren gevoerd worden.

3. De Zoo de la Flèche, gelegen ten zuiden van Le Mans, behoort tot de mooiste dierentuinen in Europa. Ook hier hoef je na sluitingstijd geen afscheid te nemen van de wilde dieren. Bij de Arctic Lodge spelen en zwemmen ijsberen voor je raam, vanuit de Yukon Lodge kan je grizzlyberen zien rondlopen, de Hudson en Alaska Lodge staan in het verblijf van de wolven, in een bamboebos kan je in typische Indonesische huisjes overnachten temidden van de witte tijgers en vanuit boomhutten in Afrikaanse stijl zie je vanaf je terras lemuren (maki's die in Madagaskar leven) tussen de bomen slingeren.

4. Op een overnachting in Safaripark de Beekse Bergen is het nog even wachten, maar in de zomer van 2018 opent daar een 42 hectare groot Safari Resort waar je midden tussen de leeuwen, zebra's, giraffen en andere dieren kan slapen. Verspreid tussen savannes en bosgebieden komen lodges, safaritenten en boomhutten van waaruit de gasten de dieren van heel dichtbij kunnen observeren. Natuurlijk is bij de overnachtingsprijs de toegang tot het safaripark inbegrepen.