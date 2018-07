Het nieuwe GuestHouse Hotel: een huiselijk gevoel op loopafstand van de Efteling

Dat gevoel wordt nog versterkt door de hartelijke en gastvrije ontvangst waar de Brabanders zo bekend om staan. Bij het inchecken krijgen alle gasten een muntje waarmee je je verblijf fijn begint met een warm drankje naar keuze. (of een glaasje ranja voor de kinderen)

Het trendy hotel op vijfhonderd meter wandelen van de Efteling opende in juni zijn deuren. Wanneer je met meer dan twee kinderen op stap gaat, is het altijd lastig een hotelkamer te vinden waar je met z'n allen kan overnachten. En daar brengt het GuestHouse Hotel met familiekamers tot acht personen de oplossing voor. Super voor kinderen is het eerste zespersoonsbed van Nederland.

De prijzen vallen bovendien prima mee. Zelfs in het hoogseizoen betaal je voor een kamer maar iets boven de honderd euro. En je bespaart de parkeerkosten bij de Efteling want je kan de wagen bij het hotel laten staan.

Ook de hotelkamers geven je door de inrichting met veel hout, knusse verlichting, fijne zetels, tapijtjes, planten en origineel samengestelde bedden meteen een prettig gevoel. Je kan kiezen uit verschillende types met leuke namen als FarmHouse, GreenHouse en BunkHouse.

De centrale plek in het hotel is YOUR Living, een heerlijke ruimte waar je kan lezen, een spelletje kan spelen of een borrelhapje en drankje kan bestellen. Op een interactief bord krijg je informatie over de omgeving voorgeschoteld. Ook kan je hier een bolderkar huren.

Loungen tussen de plantenserres

Vanuit de Living loop je zo naar buiten, naar YOUR Garden: een enorm dakterras met uitnodigende loungehoekjes met steigerhouten banken, picknicktafels en een afwisseling van hoge en lage tafels. Tussendoor staan plantenkassen en kleine moestuintjes die de kinderen mee mogen verzorgen.

Ouders kunnen er lekker van het zonnetje genieten terwijl de kleinste kinderen zich amuseren in het speeltuintje met een speelhuisje en glijbaantjes of in de zandbak met houten blokken. Grotere kinderen kunnen het tegen elkaar opnemen tijdens een potje airhockey, poolbiljart of tafeltennis. Voor het slapen gaan worden in de serre voor de kleintjes slaapverhaaltjes verteld.

Dineren kan er natuurlijk ook. In GuestHouse Kitchen kan je kiezen uit gerechten van de kaart of uit wisselende dagmenu's. Omdat de Albert Heijn pal naast het hotel ligt - je kan er vanuit het restaurant via een verbindingsdeur zo naar binnen wandelen - werken ze met kakelverse ingrediënten. Je mag ook altijd zelf een kijkje komen nemen in de keuken en de recepten van de gerechten mee naar huis nemen zodat je het zelf thuis kan bereiden. Zeker aan te raden want met name de vegetarische creaties zijn er zeer origineel en smakelijk.

In GuestHouse Kitchen wordt in de ochtend ook het ontbijtbuffet met een mengeling van zoete, hartige en gezonde ingrediënten geserveerd. Dat is niet standaard bij de hotelreservering inbegrepen, maar kan je er wel bijboeken.

De meeste gasten trekken na het ontbijt naar de Efteling, maar er valt meer te doen in de omgeving. Zo ligt het mooie natuurgebied de Loonse en Drunense Duinen vlakbij, is het niet ver rijden naar de Beekse Bergen en kan je steden als Tilburg, Den Bosch en Breda heel gemakkelijk bereiken.

De Efteling

In de zomermaanden duren de dagen in de Efteling extra lang. Op doordeweekse dagen kan je er terecht van 10 tot 20 uur en op vrijdagen en zaterdagen tot 23 uur zodat je nog van de sprookjesachtige verlichting kan genieten, een duister ritje in een achtbaan kan maken en in het donker naar de fraaie fonteinenshow Aquanura kan kijken. Op vrijdag en zaterdag staan er allerlei extra activiteiten gepland waarin zwaardvechters, een Pientere Pianist, tovenaars, Pardoes en een hele stoet aan andere personages de show stelen.

Vergeet ook niet de nieuwste attractie Symbolica te ontdekken. We zullen niet te veel verklappen, alleen dit: het is geen razendsnelle thrilride, maar wel een schitterende reis waar bezoekers van alle leeftijden van zullen genieten.

Nog een handige tip: door de rij voor de Single Rider te gebruiken, kan je de wachttijd voor populaire attracties met een beetje geluk flink verkorten. Je deelt dan een karretje met een onbekende, maar dat kan juist weer tot leuke gesprekjes leiden.