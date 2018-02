Helft van de Nederlandse vakantiehuisjes vol schimmel, beestjes en poepbacteriën

Roompot Vakanties, de grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland, probeerde publicatie van dit onderzoek tegen te houden, maar werd onlangs door de rechter in het ongelijk gesteld.

Onderzoekers van de Consumentenbond boekten op dertig vakantieparken in Nederland een huisje. Ze onderzochten vervolgens hoe proper het onderkomen was. Hierbij werd ook een uv-lamp gebruikt die onder meer sporen van urine, bloed en andere lichaamsvloeistoffen zichtbaar maakt. Onder meer de douchevloer of badkuip, wc-bril, deurklink, wastafelkraan en eettafel werden onder de loep genomen.

Veertien huisjes bleken niet proper genoeg. Vooral de muren in de keuken, wc en badkamer waren vies. In bijna de helft van de woningen werd de bacterie E. coli aangetroffen, die ook bekendstaat als de poepbacterie. Ook het aanrecht bleek vaak niet schoon. Slechts in zeven van de dertig huisjes werden op het aanrecht niet te veel bacteriën aangetroffen.

Mensenwerk

Center Parcs, Roompot en Landal zeggen de uitslagen van de tests ernstig te nemen en beloven maatregelen.

Roompot zegt in een nadere reactie verrast te zijn door de resultaten. De exploitant van vakantieparken juicht consumentenonderzoek toe, 'mits relevant en zorgvuldig uitgevoerd'. Aan dat laatste wordt getwijfeld. Volgens Roompot blijft schoonmaak mensenwerk en met 'wekelijks duizenden schoongemaakte vakantiehuizen kan er altijd wat misgaan'.