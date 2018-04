Drie fijne kloosters om te overnachten in Frankrijk, Spanje en Italië

1. Monasterio de Nuestra Señora de Valvanera in Spanje

De geschiedenis van dit klooster in La Rioja gaat terug tot de tiende eeuw. Het ligt op duizend meter hoogte op een fenomenale locatie tussen de bergen. Iedereen die van rust en natuur wil genieten is welkom in een van de 28 kamers met eigen badkamer.

2. Abdijkerk van Sainte-Foy in Frankrijk

Deze abdijkerk in het stadje Conques ligt op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella en is Unesco werelderfgoed. De abdij is de blikvanger van Conques, een dorpje dat op de lijst van Les Plus Beaux Villages de France staat. Pelgrims kunnen er overnachten in individuele kamers of slaapzalen.

3. Farfa Monasterio in Italië

Dit klooster op 60 kilometer van Rome behoort tot de mooiste bouwwerken in Lazio. Vroeger was het een machtig bolwerk dat heerste over honderden stadjes in Midden-Italië. Gasten kunnen er terecht in twee gastenverblijven. Het ene is gereserveerd voor mannen die van het kloosterleven willen proeven. In het andere is iedereen welkom.