Buitengewoon Brussel

Druum ligt in de beruchte Duivelshoek van Brussel. Eind negentiende eeuw was dit een volkse wijk van havenarbeiders, straatlopers en, volgens de legende, duivelbezweerders. De voorbije decennia werd de wijk met respect verbouwd en in een van de huizen kreeg de B&B Druum onderdak.