Brussel stelt paal en perk aan accommodaties van Airbnb

Dat meldt het kabinet van de Brusselse schepen. In de stad Brussel zijn er zeker 1.500 toeristische accommodaties die illegaal verhuurd worden via Airbnb, het online verhuurplatform voor logies. In heel het Brusselse Gewest gaat het om meer dan 6.000 illegale accommodaties.

Onder meer de Brusselse hotelvereniging Brussels Hotel Association (BHA) dringt er al lang op aan dat aan Airbnb gelijke mededingingsvoorwaarden wordt opgelegd als voor de Vlaamse en Brusselse hoteliers. De vzw zegt dat het aanbod van Airbnb zich sinds zijn ontstaan op een vrij anarchistische wijze heeft ontwikkeld.

Zwarte en grijze zone moet verdwijnen

Sinds maart 2016 is er een ordonnantie uitgevaardigd waaraan de aanbieders van logies zich in het Brusselse Gewest moeten houden. De BHA eist onder meer dat de particuliere aanbieders van dit soort logies efficiënt en strikt gecontroleerd worden, zodat de anarchie plaatsmaakt voor een transparante en gezonde marktsituatie, en dat de zwarte en grijze zone in het verblijfstoerisme verdwijnt.

De stad Brussel maakt daar nu werk van en verzegelde alvast één accommodatie van Airbnb. De eigenaar van het verzegelde verblijf zegt dat hij geprobeerd heeft zijn accommodatie te regulariseren. 'Ik heb de woning in 2014 gekocht met mijn ouders', vertelt de eigenaar. 'De wetgeving is altijd onzeker geweest. Toen de wetten duidelijker werden, heb ik een vraag tot regularisatie ingediend, maar tevergeefs.'