Bijzonder hotel: paleis van zout

Alles in het Palacio de Sal is van zout gemaakt: de muren, de vloeren, de plafonds, de bedden, stoelen, tafels, beelden en in het restaurant worden specialiteiten op basis van zout gekookt.

Meer dan een miljoen blokjes zout waren nodig om dit hotel met zestien kamers, telkens in de vorm van een kleine iglo, te bouwen. Hebben de gasten nog niet genoeg van het zout, dan kunnen ze zwemmen in een zoutwaterbad. Daarnaast kunnen ze ook ontspannen in een droge sauna, stoomkamer of een bubbelbad.

Zout is weliswaar geen gebruikelijk bouwmateriaal, maar het is vrijwel onmogelijk om ander bouwmateriaal naar deze afgelegen plaats op een hoogte van 3650 meter te vervoeren. En met een zoutvlakte van meer dan 10.000 vierkante kilometer voor de deur is er zout in overvloed.