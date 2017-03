Banksy opent hotel met 'lelijkste uitzicht ter wereld'

Bezoekers van hotel Walled-Off worden tijdens hun verblijf in Jeruzalem dan wel ondergedompeld in talloze werken van Banksy's hand, het erg beperkte uitzicht moeten ze er wel bijnemen. De kamers kijken namelijk uit op de metershoge veiligheidsmuur tussen Israël en Palestina, het tastbaar bewijs van een conflict dat al bijna 70 jaar aan de gang is. Ook in de pianolounge is het niet écht gezellig: een pak camera's geven bezoekers het gevoel continu in de gaten gehouden te worden.

Bekijk hier de beelden van het bijzondere hotel.

Het is niet de eerste keer dat Banksy werkt installeert in Palestijnse gebieden. In 2015 drong hij de Gazastrook al binnen om er drie werken aan te brengen op enkele muren in een verwoest gebied. (EK)