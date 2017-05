5 maal dromen tussen de bomen

Voor meer inspirerende reisverhalen, originele lijstjes, beeldreportages, de leukste adresjes en dagelijks reisnieuws, like ons op Facebook.

1. Middenin het privé-safarikamp Lion Sands Game Reserve in Zuid-Afrika liggen vier luxe boomhutten: eentje bijna volledig van glas en de andere drie in de openlucht met een ongeëvenaard zicht op de Afrikaanse natuur.

2. Hoog op een heuvel in Finland ligt tussen de bomen de Eagles View Suite zodat je rondom uitkijkt over het Syöte National Park en in de winter kan genieten van het Noorderlicht.

3. In Love Cabins in de Australische Blue Mountains overnacht je net als vogels in de top van de bomen waarvan de takken door de hut heengroeien.

4. Tijdens een Gibbon Experience in Laos overnacht je in een zeer hoog gelegen boomhut middenin het Nam Kan National Park die enkel via ziplines te bereiken is. Het doel van deze Experience is het beschermen van de met uitsterven bedreigde Gibbon apen.

5. De vijf Tree Top Huts in Noorwegen vind je op acht meter hoogte boven de Noorse wildernis. Ze liggen zo goed verscholen tussen de bomen dat je ze amper ziet.