Het Tapijt van Bayeux verhuist voor het eerst in 950 jaar

Dat schrijft de Guardian. Vanuit het Elysée luidt het dat een uitlening wordt 'overwogen', maar 'niet voor 2020.'

Macron en de Britse premier Theresa May zullen tijdens een Frans-Britse top in de Koninklijke Militaire Academie Sandhurst een uitwisselingsprogramma van kunstwerken aankondigen. Een 'mogelijke' uitlening van het Tapijt van Bayeux, dat de geschiedenis van de slag bij Hastings in 1066 uitbeeldt, hoort daarbij.

Honkvast

Het borduurwerk van 70 meter lang en 50 centimeter hoog hangt nu in het Normandische Bayeux. Vermoedelijk werd het vervaardigd kort na de slag bij Hastings in de elfde eeuw. Het tapijt is nog maar nauwelijks van locatie verwisseld, zelfs niet binnen Frankrijk. In 1803 stelde Napoleon Bonaparte het tentoon in Parijs, en in 1945 was het kort te zien in het Louvre na door de nazi's in beslag te zijn genomen.

Het Tapijt van Bayeux is tegelijk een kunstwerk en een historisch document, symbool van de banden tussen Engeland en het Europese vasteland. Verwacht wordt dat premier May een uitleenbeurt zal gebruiken om in de nasleep van de Brexit de stevige relaties tussen Groot-Brittannië en Frankrijk te onderstrepen.

Uitleenbeurt

Een verhuis op korte termijn zit er echter niet in. Het museum in Bayeux zal eerst de nodige tests en eventueel restauratiewerken uitvoeren om er zeker van te zijn dat het tapijt kan worden getransporteerd zonder schade op te lopen. Een locatie om het kunstwerk in het Verenigd Koninkrijk tentoon te stellen, is ook nog niet bekend.

Er waren in het verleden al pogingen om een uitleenbeurt van het tapijt te onderhandelen, maar die mislukten. Dat was onder meer zo in 1953 bij de kroning van de Britse koningin Elizabeth II, en in 1966 bij de 900ste verjaardag van de slag bij Hastings.

Het borduurwerk uitlenen zou Frankrijk goed uitkomen omdat er renovatiewerken nodig zijn aan het museum in Bayeux. Die zouden enkele maanden duren.

Werelderfgoed

Het tapijt vertelt de reis van de Angelsaksische koning Harold naar Normandië en zijn terugkeer naar Engeland en zijn kroning na de dood van Eduard de Belijder in de 11de eeuw. Het toont ook de voorbereiding van de expeditie die Willem de Veroveraar opzette, de overtocht van het Kanaal en de slag bij Hastings waarbij Willem de Veroveraar zegevierde en Harold sneuvelde.

Het Tapijt van Bayeux is Unesco-werelderfgoed en goed voor elk jaar 400.000 bezoekers in de gelijknamige stad in Normandië.