Waar kun je nog urenlang wandelen of fietsen zonder een mens tegen te komen? Waar zie je groene glooiende heuvels zover het oog reikt? Hessen is de groene long van Duitsland: de centraal gelegen regio telt zeven uitgestrekte wandelgebieden, goed voor liefst 3000 kilometer aan natuurpracht. Ideaal om verloren te lopen, zou je denken, maar dankzij de Duitse Gründlichtkeit tref je overal bewegwijzerde wandelroutes aan en vertrek je sowieso met een uiterst gedetailleerde wandelkaart onder de arm of laat je je leiden door de uitstekende Wandeltochten-app Hessen.

Natuur verheven tot kunst

Hessen heeft zijn sprookjesachtige bijnaam Buchonia, het land van de beuken, niet gestolen. Het Nationaal Park Kellerwald-Eldersee herbergt een van de grootste natuurlijke bossen met rode beuk in Europa. De natuur wordt er zorgvuldig beschermd en dat zal ook zo blijven, aangezien het park is opgenomen in de lijst van Unesco-werelderfgoed. Het Wilhelmshöher Park in Kassel is een van de grootste bergparken ter wereld. Hier wordt natuur verheven tot kunst, getuige de spectaculaire watervallen en fonteinen van de hand van de Italiaanse bouwmeester Giovanni Guerniero. Ook de kastelen van Wilhelmshöhe en Löwenburg dragen bij tot de grandeur van het Nationaal Park. Maar nergens komen natuur en kunst zo mooi samen als in het openluchtmuseum Hessenpark in Neu-Anspach, waar je een beeld krijgt van de geschiedenis van Hessen van de voorbije 400 jaar.

Peperkoekenhuisje

Waar beland je nog in knusse middeleeuwse dorpjes, te midden van de natuur? Het is geen toeval dat de gebroeders Grimm 200 jaar geleden in Hessen de inspiratie haalden voor hun beroemde sprookjes. Al hebben ze die sprookjes niet zelf verzonnen, maar dit terzijde. In de omgeving rond Kassel waan je je in het land van Hans en Grietje, alleen zonder het peperkoekenhuisje van de boze heks. In het Grimmwelt-museum in Kassel komen de sprookjes van de broers Jacob en Wilhelm tot leven en wordt ook hun maatschappelijke en politieke invloed toegelicht.

Mainhattan

In Frankfurt, de grootste stad van Hessen, zijn Hans en Groetje ver te zoeken. De skyline van het financiële centrum van Duitsland wordt bepaald door wolkenkrabbers en het 257 meter hoge kantoorgebouw Messeturm. Gelukkig heeft Mainhattan, het New York van Duitsland, nog meer te bieden. In het stadscentrum ben je makkelijk een halve dag zoet met shoppen, de rest van je tijd kan je doorbrengen in de vijftien musea die deel uitmaken van de Museumsufer. En word het je toch even te druk: op amper enkele minuten rijden van de Frankfurtse city bevind je je in volle groen.

Nice van het Noorden

Citytrippers landen in Frankfurt, maar moeten zeker ook naar Wiesbaden. De hoofdstad van Hessen staat bekend als het Nice van het Noorden, met majestueuze gebouwen, brede lanen, chique boetieks en een air van klasse en prestige. Wiesbaden is óók de kuurhoofdstad van Duitsland: de Romeinen hebben er liefst 26 warmwaterbronnen aangetroffen, waarrond ongeveer evenveel wellnesscentra met thermale baden zijn gebouwd. De absolute topper is de Kaiser-Friedrich-Therme, een oase van rust en genot op het terrein van een oud Romeins stoombad. Het Kurhaus in Wiesbaden is een toeristische trekpleister. Maar ook elders in Hessen staat wellness centraal: gezondheid in de lucht, gezondheid in het water.