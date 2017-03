Het beroemde Blauwe Raam op Malta stort in

Hevige wind, die over het eilandstaatje in de Middellandse Zee raasde, veroorzaakte volgens de media de complete verwoesting van de natuurlijke attractie op het eiland Gozo. De stenen brug diende ook als decor voor de populaire fantasy-televisiereeks "Game of Thrones".

Premier Joseph Muscat bevestigde de "hartverscheurende" instorting op Twitter. "Jarenlang onderzoek had er op gewezen dat de onvermijdelijke verwoesting van deze natuurlijke rotsbrug eens moest gebeuren", schreef hij . "En vandaag is deze treurige dag gekomen".

Vorig jaar was na een storm op zee nog een stuk van het "Blauwe Raam", een vijftig meter hoog gat in de kliffen van Dwejra Bay, afgebroken. Pas in januari hadden de autoriteiten het betreden van de rotsformatie verboden.

Ook in Italië stormde het deels heftig. Nadat onweders vooral in het noorden schade hadden veroorzaakt, gaf de civiele bescherming voor woensdag stormwaarschuwingen voor Midden- en Zuid-Italië. .