Het Amerika van toen: zeven verdwenen iconische gebouwen terug tot leven gewekt

Nu blikken we er met spijt op terug, maar toen dachten ze goede redenen te hebben om historische gebouwen af te breken en er nieuwe voor in de plaats te zetten. Andere gebouwen werden vernield door een aardbeving of een brand. Bekijk zeven iconische Amerikaanse gebouwen die voorgoed verdwenen zijn, maar waarvan HomeAdvisor deze afbeeldingen in hun glorietijd maakte en ze naast hun opvolgers plaatst.

Singer Building in New York

In de tijd dat het Singer Building werd gebouwd, was het het hoogste bouwwerk ter wereld. In 1968 werd het vernietigd omdat het niet meer genoeg plaats bood aan alle bedrijven die erin gevestigd waren. Daarmee vestigde het wel een nieuw record: dat van het grootste gebouw dat ooit met opzet met de grond gelijk werd. Nu staat op de plaats van het Singer Building de One Liberty Plaza.

Penn Station in New York

Het imposante Beaux-Arts Penn Station werd in 1910 ontworpen door het prominente architectenkantoor McKim, Mead & White. In 1963 waren de New Yorkers het Versailles-achtige gebouw met de grote Romeinse pilaren beu. Het onderhoud van het station kostte bovendien kapitalen.

Midway Gardens in Chicago

We kunnen het nu moeilijk geloven dat gebouwen van Frank Lloyd Wright zijn afgebroken. Bij 79 van zijn ontwerpen is dat precies wel gebeurd. De Midway Gardens werd in 1913 geopend en moest een concerttuin in Europese stijl worden. Er werden concerten gegeven, maar je kon er ook terecht voor een hapje en drankje. Het was geen lang leven beschoren: in 1929, ten tijde van de Drooglegging, werd het alweer gesloopt.

Mark Hopkins Mansion in San Franciso

Spoorwegmagnaat Mark Hopkins liet dit kapitale herenhuis aan het einde van de negentiende eeuw op Nob Hill in San Francisco bouwen, maar nog voordat het Victoriaanse huis voltooid was, overleed hij. De villa heeft niet lang op de heuvel staan pronken. Het ging in vlammen op door de brand die volgde op de zware aardbeving in 1906. Op de plaats van het huis staat nu het InterContinental Hotel Mark Hopkins San Francisco.

Birmingham Terminal Station in Alabama

Sommigen vonden het belangrijkste station in Alabama prachtig, anderen vonden het opvallende gebouw met oosterse trekjes te exotisch. Hoe dan ook, tussen 1909 en 1969 vervulde het zijn taak als station en konden de passagiers in de wachtruimte met zijn glas-in-lood-ramen en houten bankjes op een aangename manier op hun trein wachten. Toen de spoorwegen minder belangrijk werden, bleek het interessante ontwerp niet genoeg om het station te beschermen tegen de sloop. Momenteel ligt het terrein braak en is er nog niet duidelijk wat er mee gaat gebeuren.

The Beach Hotel in Galvaston, Texas

Dit extreem luxehotel zag er niet alleen bijzonder uit aan de buitenkant, maar werd ook op een bijzondere manier gebouwd. Het rustte namelijk op driehonderd boomstammen die in het zand waren geduwd. Dit om verzakking te voorkomen. Lang konden de gasten er niet van op vakantie. Het hotel opende in 1883 en werd in 1898 verwoest door een brand.

The Hippodrome in New York

Toen The Hippodrome in 1905 werd gebouwd, was het volgens de ontwerpers het grootste theater ter wereld. Het bood plaats aan meer dan vijfduizend toeschouwers en op het toneel maakten olifanten, paarden en koren met zo'n vijfhonderd leden hun opwachting. Alle bekende artiesten uit die tijd waaronder Houdini traden er op. Het theater werd met de opkomst van de film een stuk minder populair met het trieste gevolg dat The Hippodrome in 1939 werd gesloopt. Tegenwoordig staat er een saai kantoorgebouw dat enkel met de naam Hippodrome Center nog herinnert aan het legendarische theater.