Henri Demesmaeker, wereldkampioen zeilen: 'Een goede winnaar kan ook goed verliezen'

Knokkenaar Henri Demesmaeker (17) is lid van het Youth RBSC Sailing Team. Hij behaalde in mei zijn derde wereldtitel zeilen, deze keer in de Nacra 15-catamaranklasse, samen met Frédérique Van Eupen. Hij kan zich kwalificeren voor de komende Youth Olympic Games.