Haal oesters gewoon uit de muur tijdens je vakantie in Frankrijk

Bij 'voedsel uit de muur trekken' denk je in een eerste reflex aan de Nederlandse vleeskroketten, aan een brood of misschien een zakje chips of een chocoladewafel. Zelden aan vers voedsel. Zeker nooit aan vers rauw voedsel. Toch is dat precies waarmee de nieuwe automaten op het Franse Ile de Ré gevuld zijn.

De beroemde oesterkweker Gillardeau was de eerste die al in 2010 met het idee kwam om een gekoelde automaat te plaatsen waar hij zijn oesters in kon verkopen na sluitingstijd. Heel wat toeristen vinden het immers heerlijk om hun portie oesters zelf aan te kopen bij de kweker om ze dan vervolgens op het strand of in hun eigen vakantiehuisje te nuttigen in plaats van op restaurant. Ook de locals vinden dat authentieker. Een automaat neemt het werk van de oesterboer over wanneer deze zijn welverdiende nachtrust neemt of in het water tussen zijn oesters staat.

Sinds deze maand heeft dus ook Ile de Ré een distributeur d'huîtres. Hij staat bij het plaatsje Ars-en-Ré, op het terrein van oesterkwekers Brigitte en Tony Berthelot van L'Huîtrière de Ré. Klanten hebben de keuze tussen drie soorten: fines, fines de claires of spécialse. Voor een kistje van 24 oesters, moeten ze 15 euro neertellen.