Grote verschillen in tarieven bijzondere vliegtuigbagage

Uit een vergelijking van vliegticket-vergelijker TIX.nl blijkt dat het prijsverschil voor het vervoeren van sportuitrusting met een afwijkende maat kan oplopen tot 200 euro per retour.

Omdat er geen standaard richtlijn is voor bijzondere bagage, hanteert iedere luchtvaartmaatschappij andere regels en tarieven. De duurste airline rekent een tarief dat gemiddeld bijna vijf keer zo hoog is als de goedkoopste maatschappij. In enkele gevallen loopt het prijsverschil op tot 100 euro per item per enkele reis. Ook de maximaal toegestane afmetingen en gewichten verschillen sterk.

Vergelijken loont, maar is niet eenvoudig

Een voorbeeld: bij Eurowings is een duikgezelschap van vier personen 800 euro kwijt voor het vervoeren van de eigen duikuitrusting van en naar de Canarische Eilanden. Bij Transavia kost het slechts 232 euro. En twee snowboards kosten bij TAP en Air Berlin 200 euro per retour, terwijl dit bij Brussels Airlines, Eurowings en Turkish Airlines geheel gratis is.

Dit bemoeilijkt het vergelijken van totaalprijzen van een vliegreis aanzienlijk. Zeker omdat de exacte tarieven van de afwijkende ruimbagage soms pas laat in het boekingsproces zichtbaar worden. Bij enkele airlines moet eerst de persoonsgegevens van alle meereizende passagiers worden ingevuld, voordat de kosten van de bagage kunnen worden berekend.

Een vergelijking van de tarieven van achttien luchtvaartmaatschappijen vind je op de website van Tix.