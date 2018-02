Gratis dingen om te doen aan de Belgische kust

De zee

De zee zelf is natuurlijk de grootste en fijnste gratis attractie aan de Kust: zwembad, schilderij, natuurgebied, ontspanningsruimte, speeltuin, sportgebied..... in één.

Gratis fietsroutes

Vergeet je fiets niet mee te nemen wanneer je naar de Kust trekt. Je kan er eindeloos fietsen. Zoek je inspiratie voor een leuke tocht: download dan de gratis fietspocket met tien fietslussen inclusief plekjes om een tussenstop te maken.

Gratis geleide wandelingen

Zowel door de natuur als door de verschillende badplaatsen kan je deelnemen aan gratis wandelingen onder leiding van een gids. Zo is er bijvoorbeeld een wandeling door de duinen van De Panne waarbij je onderweg alles leert over de eetbare kruiden die er groeien.

Gratis evenementen in de kustgemeenten

Het hele jaar door worden er evenementen aan de Kust georganiseerd waaronder veel gratis activiteiten. Houd de uitgebreide kustagenda in de gaten voor de meest actuele informatie.

Een wandeling met een Belgian Coast Greeter

De enthousiaste Belgian Coast Greeters nemen je graag mee op sleeptouw door de kustgemeentes, tonen je verborgen plekjes en vertellen onderweg gepassioneerd over dit mooie stukje België.

Wandelen met de hond

Westtoer heeft heel handig in kaart gebracht waar wandelaars terecht kunnen met hun trouwe viervoeter. Op Met de hond aan zee vind je informatie over losloopweiden, hondenpleinen, recreatieve mogelijkheden voor de baasjes en tal van handige adresjes.

Gratis Kustpas

Met de gratis Kustpas krijg je kortingen en extra's bij een groot aantal attracties en bezienswaardigheden aan de Kust. Je kan het pasje gemakkelijk online downloaden.

De Panne

In Cultuurhuis De Scharbiellie kan je de Oceanische kunstcollectie van de erenotaris Paul Simpelare uit de Panne bekijken. Naast de permanente collectie is er ook een telkens wisselende tijdelijke tentoonstelling te zien.

In het Nostalgisch Media Museum vind je waardevolle collectiestukken, verzameld door Jan Schelschotter. De gepassioneerde Jan begon, luisterend naar de goede raad van zijn grootvader, op zijn twaalfde met het verzamelen van oude radio's, grammofoons en andere spullen. In de loop van de jaren heeft Jan een ware topcollectie bij elkaar verzameld.

Nog een leuke tip voor een gratis activiteit in De Panne is een wandeling door het Westhoekreservaat of de Dumontwijk of op het strand gaan kijken naar voorbij zoevende zeilwagentjes.

Koksijde - Oostduinkerke

In Koksijde-Oostduinkerke kan je de hoogste duin van de Belgische kust beklimmen: de Hoge Blekker. De duin is 33 meter hoog en best een klim door het losse zand. Neem je picknickspulletjes mee om extra lang van het uitzicht te kunnen genieten.

De garnaalvissers te paard zijn zo uniek dat ze op de Unesco lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid staan. Vanaf het strand kan je deze vissers op hun stoere paarden geregeld aan het werk zien. Soms geven ze na het vangen van de garnalen een kookdemonstratie.

Nieuwpoort

Een mooie wandeling in Nieuwpoort is die over de havenpromenade van Stad naar Bad. Je wandelt langs de havengeul en kan onderweg de (zeil)boten af en aan zien varen.

Een beiaard of klokkenspel is de moeite waard om eens van dichtbij te bekijken. En dat kan in Nieuwpoort, samen met de beiaardier. Je hebt wel een ticket van de Dienst Toerisme nodig, maar daar hoef je niet voor te betalen. Er worden ook geregeld beiaardconcerten gegeven. Meer info en de data vind je op de website van Nieuwpoort.

In Nieuwpoort ligt de grootste jachthaven van Noord-Europa. Leuk om eens te gaan kijken naar de op en neer deinende bootjes. Even verderop aan de Kromme Hoek kan je stilhouden om van het werk 'Le vent souffle où il veut' van Beaufort te genieten.

Een leuk uitje met de kinderen is een ritje in het gratis overzetbootje naar de natuurgebied de IJzermonding. De natuur is prachtig en het bootje zelf is een kunstig exemplaar gemaakt door Roger Raveel.

Middelkerke-Westende

In het Beeldenpark Beaufort ter hoogte van de Rotonde in Westende kan je gratia genieten van bijzondere kunstwerken in een uitzonderlijke omgeving.

Middelkerke-Westende is dé stripgemeente aan de Kust. Langs de zeedijk vind je tal van stripfiguren terug. Er zijn niet alleen stripfiguren, maar ook stripmuren. Zo komen muren tot leven en vertellen ze een klein verhaaltje.

Oostende

Wandel terug in de tijd en ga flaneren aan de Koninklijke Gaanderijen, een 400 meter lange overdekte wandelpromenade, aangelegd in 1905.

Voor het Domein Raversyde zelf moet je betalen, maar het wandelpark is gratis toegankelijk. Het is een uniek stukje natuur aan de Kust dat gedeeltelijk in beschermd duingebied ligt.

Oosteroever is een mooie plek in Oostende om te wandelen en je kan er gratis met een overzetbootje heen varen. Het bootje is een kunstwerkje op zich, van de hand van Roger Raveel.

Bredene

Het Recreatiedomein Grasduinen heeft iedereen iets te bieden. Ben je actief, dan kan je kiezen uit een mountainbikeparcours, een fiets- en wandelpad, een vijver, verschillende sportvelden, een fit-o-meter en speelpleintoestellen. Ben je eerder natuurliefhebber? Dan kom je hier aan je trekken met de grote diversiteit aan streekeigen fauna en flora.

Park 't Paelsteenveld is met zijn vijfhonderd kleurige, bloeiende variëteiten een heuse natuurparel. Door de ligging aan de duin-polderovergang vind je er graslanden met een typische en soms zeldzame kustflora zoals onderaardse klaver, grote teunisbloem, geel walstro en blauwe bremraap. Veelvoorkomende soorten zijn rozen, gestreepte witbol en struisgras.

De Haan-Wenduine

Na een wandeling naar de tweede hoogste duin van de Kust, het Spioenkopje met zijn herkenbare witte paviljoentje met rood dak, word je beloond met een schitterend 360 graden uitzicht over de zee, het strand, de duinen en het hinterland.

De Concessie in De Haan is een prachtige Engels-Normandische villawijk. Leuk om doorheen te wandelen en terug te keren in de tijd, naar de Belle Epoque-periode. Je kan er onder andere de Villa Savoyarde, de verblijfplaats van Albert Einstein in 1933, aan de Shakespearelaan zien.

Blankenberge

Geniet vanaf het prachtige windscherm De Paravang van het uitzicht over de jachthaven in Blankenberge. Blankenberge bezit bovendien veel meer architectuurparels zoals de tegeltableaus die verschillende huizen sieren.

Wandelen op het water? Dat kan op de 350 meter lange wandelpromenade naar de Pier. Je hebt een schitterend zicht op de zee, het strand en de zeedijk. In de Pier kan je een drankje nuttigen, maar dat is natuurlijk niet gratis.

Het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder kan je gratis bezoeken. Je kan er kijken naar een tentoonstelling met multimedia over de streek. Het is meteen en goed vertrekpunt voor een wandeling of fietstocht door de Uitkerkse Polders.

Het museum Huisje van Majutte kan je gratis bezoeken op voorwaarde dat je er een consumptie bestelt. Bij binnenkomst treed je direct terug in de tijd. Het Huisje van Majutte is waarschijnlijk de oudste visserswoning aan de Kust en toont je het thuisleven van de vissers. Het huisje werd dan ook generatieslang door een vissersfamilie bewoond.

Zeebrugge

Tussen Zeebrugge en Blankenberge ligt het mooie natuurgebied De Fonteintjes. In het langgerekte duingebied met duinmeertjez en duingraslanden kan je fijne wandelingen maken en onderweg vogels spotten.

De Marina van Zeebrugge is een fijne plaats om te vertoeven, zeker nu de omgeving is vernieuwd.

De Saint-George's Day-wandeling is een heerlijke route over de wandel- en fietspromenade. Je hebt zowel een fantastisch uitzicht over de drukte in de Zeehaven als over het strand en de zee.

Wil je van kunst genieten zonder een museum te bezoeken, dan kan je gratis een kunstgalerij bezoeken. Kopen is uiteraard niet verplicht.

Natuurgebied De Zwinbosjes (Zwinduintjes) is een uniek gebied met unieke flora en fauna in België dankzij de overgang van zee, strand, bos en polder.