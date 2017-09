Globetrotter Roos Vogelzang: "Als kind droomde ik er al van voet te zetten op alle Olympische continenten"

De Nederlandse Roos Vogelzang ( 30 jaar) werkt als onderzoeker en adviseur genetica voor onderzoeksinstituut Topigs Norsvin. Ze reist hoofdzakelijk in haar vrije tijd, meestal alleen, soms met z'n tweeën en af en toe in een groep. Ze deed een stage in Brazilië en reisde verder onder andere al naar Cambodja, Thailand, de Verenigde Staten, Kenia, Tanzania en Costa Rica. We vroegen haar naar haar reiservaringen.

...