Geen levende orka's in nieuwe Sea World

De nieuwe Sea World zal in 2020 de deuren openen in Abu Dhabi. De levende orka's worden er voor het eerst vervangen door virtuele realiteit.

Sea World heeft zijn 2.0-versie klaar. Het bedrijf kondigde eind vorige week aan dat ze een "next-generation" mariene park klaarstomen dat in 2020 de deuren zal openen in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten. Nieuw is vooral dat er geen enkele orka in gevangenschap te zien zal zijn. In de plaats van deze topattractie, zal het publiek kennismaken met de onderwaterwereld op een virtuele manier.

3D-technieken

"Sea World Abu Dhabi zal de eerste Sea World zijn zonder orka's. Het publiek zal wel dichtbij-belevingen met dieren kunnen ervaren, er zullen mega-attracties zijn en grote aquaria", zei Sea World in een communiqué.

Het is nog niet duidelijk of Sea World Abu Dhabi, de eerste afdeling die buiten de Verenigde Staten wordt gebouwd, wel andere zeezoogdieren zal houden zoals dolfijnen of beluga's. Sea World was niet beschikbaar voor mondeling commentaar.

Sea World zal het park ontwikkelen samen met Miral, een entertainmentgroep die al meerdere parken beheert op het kunstmatige eiland Yas, een toeristische trekpleister in de Verenigde Arabische Emiraten.

Volgens Mirals topman, Mohamed Khalifa Al Mubarak, zal het mariene park 3D-technieken en virtuele realiteit gebruiken om bij de bezoekers de indruk te wekken dat ze zich diep in de oceaan, tussen de zeedieren bevinden, iets waar dierenrechtenactivisten al jaren voor ijveren.

Publieke opinie

De aankondiging van dit hoogtechnologische attractiepark komt er op een moment dat de publieke opinie zich steeds meer keert tegen het houden van dieren in gevangenschap.

Begin december liet het bedrijf weliswaar verstaan dat dit nieuwe beleid 320 banen zou kosten.

"Sea World Abu Dhabi duwt de toekomst van ons bedrijf in de juiste richting", zei directeur Joel Manby in een reactie over het nieuwe park. "Dit is het juiste moment om dit te doen".

Dierenrechtenactivisten hebben echter gemengde gevoelens bij deze verklaring.

"Hopelijk is er werkelijk vernieuwing op komst", zegt Howard Garrett van het Orka-netwerk in Washington, een organisatie die actie voert tegen dieren in gevangenschap. "Sea World geeft toe dat je ook geld kan verdienen zonder orka's in gevangenschap te houden. Maar dat proberen we hen al vijftien jaar te vertellen. Ik vrees nog altijd dat ze toch dolfijnenshows zullen proberen in te lassen."

Goed voorbeeld

Mariene biologe Naomi Rose van het Instituut voor Dierenwelzijn is meer hoopvol. Ze denkt dat deze stap werkelijk de juiste is en ook een erg goed voorbeeld is voor andere dierenparken. Al zegt ze er ook bij dat ze eerst nog even wil afwachten wat het beleid van Sea World Abu Dhabi zal zijn inzake dolfijnen en andere kleinere zeedieren.

"Ik ben benieuwd of ze dieren van de VS zullen overbrengen of zelfs nieuwe dieren zullen vangen om hier te houden", zegt Rose. "Anderzijds denk ik het bijna niet want het zou toch erg hypocriet zijn om op die manier de strengere wetgeving in de VS inzake het houden van zeezoogdieren te gaan omzeilen. Ik hoop dat ze consistent zullen zijn in de herpositionering van hun merk."

Ze is alvast erg enthousiast over de overstap naar virtuele realiteit. "Als dat een grote hit wordt, zal ons dat enorm helpen om ook andere parken aan te manen: doe het enkel op deze manier en laat levende dieren met rust." (IPS)