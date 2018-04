Filippijnse eiland Boracay half jaar op slot wegens vervuiling

Het eiland Boracay Iigt 310 kilometer bezuiden Manila en zal vanaf 26 april gesloten zijn voor alle toeristen, aldus presidentieel woordvoerder Harry Roque. Tijdens die periode zullen noodfondsen vrijgemaakt worden voor bedrijven en werknemers die zullen getroffen worden door de tijdelijke sluiting.

Boracay Island is erg populair bij buitenlandse en lokale toeristen omwille van zijn prachtige uitgestrekte witte zandstranden. Het eiland werd vorig jaar verkozen tot 's werelds beste eiland door het magazine Conde Nast Traveller magazine, en is het afgelopen decennium snel ontwikkeld.

Duterte omschreef de stranden van het eiland in februari als een 'beerput', en waarschuwde toen dat hij Boracay definitief zou sluiten indien niet alle rotzooi zou opgeruimd worden. Duterte was van mening dat Boracay kon veranderen in een milieuramp, die de miljoenen buitenlandse en lokale toeristen die elk jaar naar het eiland komen, zou verdrijven.