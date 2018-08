Extreem reizen voor gevorderden: Belg wil als eerste Tasmanië onbegeleid in winter oversteken

Louis-Philippe Loncke stak eerder al als eerste mens zonder begeleiding Death Valley in de Verenigde Staten over en leverde die prestatie onder meer opnieuw in de Australische Simpsonwoestijn en de grootste zoutvlakte ter wereld in Bolivia, de Salar de Uyuni. Nu heeft de Belgische avonturier een nieuwe uitdaging voor ogen: als eerste mens te voet Tasmanië in de winter en zonder begeleiding doorkruisen. 'Dit is het moeilijkste dat ik ooit al gepland heb', gaf hij enkele dagen voor zijn vertrek vanuit Launceston te kennen. Zaterdagochtend startte hij zijn avontuur.

Het is al de zestiende expeditie voor de 41-jarige Loncke, die in februari 2017 nog als 'Europese avonturier van het jaar' werd bekroond. Eén keer eerder al trok hij door Tasmanië, het Australische eiland ten zuidoosten van het vasteland, in de zomer van 2006 en 2007. Toen wandelde hij 49 dagen onbegeleid door de bergen in de wildernis.

10 kilo bijgekomen

Bijna twaalf jaar later is Loncke nog ambitieuzer. Als eerste mens wil hij in de winter onbegeleid het eiland te voet doorkruisen, van Penguin aan de noordkust tot South East Cape, het meest zuidelijke punt. Twee jaar lang stippelde hij de route van in totaal ruim 500 kilometer, die hij in ongeveer veertig dagen hoopt af te leggen, uit. In die periode zal Loncke niet opnieuw worden bevoorraad. Hij neemt al het voedsel en materiaal dat hij nodig heeft, zelf mee. Zijn rugzak weegt bij de start ongeveer 65 kilo.

'Ik weet dat ik zal lijden op deze expeditie en het is zeker en vast al het moeilijkste dat ik ooit gepland heb', zegt Loncke. De avonturier wacht dan ook een zware taak, door de koude temperaturen en het moeilijke terrein in Tasmanië, met dichte begroeiing en hevige sneeuw- en regenval. 'De kans dat ik South Cape bereik is erg klein, maar avontuur draait om risico's nemen.'

Een van de manieren waarmee de avonturier zich voorbereidde op deze tocht, is door 10 kilo bij te komen. 'Ik kan niet genoeg voedsel dragen om voor genoeg calorieën te zorgen, dus de calorieën als vet op mijn lichaam meedragen is de beste strategie.' De avonturier verwacht 10 tot 20 kilo aan lichaamsgewicht te verliezen.