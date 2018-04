Eurostar start verbinding Londen-Amsterdam: ook voordelen voor reizigers vanuit België

In de omgekeerde richting is er nog een overstap, met paspoort- en veiligheidscontrole, in Brussel.

Vanuit Londen kan je vanaf 4 april in 3 uur en 1 minuut in Rotterdam staan en in 3 uur en 40 minuten in Amsterdam.

De reis in de andere richting duurt minstens een uur langer. Reizigers wordt aangeraden met de Thalys te reizen vanuit Nederland tot in Brussel, waar ze moeten uitstappen voor controle. Dan pas kunnen ze op de Eurostar stappen tot in Londen.

Deze omslachtige reis vanuit Nederland zal naar verwachting zeker anderhalf jaar duren. Tegen eind 2019 zou er een overeenkomst moeten zijn tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland, waardoor de passagiers in de Nederlandse stations al gecontroleerd kunnen worden. Ze zullen dan niet langer moeten uitstappen in Brussel.

Sneller en vaker

De nieuwe verbinding heeft ook voordelen voor reizigers vanuit België. Zo kunnen ze twee keer per dag in minder dan twee uur in de Britse hoofdstad staan. De Eurostar-treinen Londen-Amsterdam stoppen immers niet in het Franse Rijsel, waardoor de reistijd vermindert tot 1 uur en 48 minuten. De overige Eurostar-treinen doen er ongeveer 2 uur en 5 minuten over.

Voorts krijgt wie tussen België en Nederland wil sporen, extra keuze. Ook reizen met de Eurostar (2 keer per dag) wordt vanaf woensdag een mogelijkheid, naast een trip met Thalys (tot 13 keer per dag) of de Beneluxtrein (16x).