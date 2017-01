EU-burgers hebben geen visum meer nodig voor Wit-Rusland

Onder meer burgers van de Europese Unie zullen zonder visa kunnen inreizen via de luchthaven van de hoofdstad voor een verblijf tot vijf dagen.

Het besluit van president Aleksandr Loekasjenko geldt behalve voor EU-burgers ook onder meer voor burgers van de Verenigde Staten, Japan en Brazilië. In totaal heeft de nieuwe regeling betrekking op tachtig landen die Wit-Rusland als "strategische partners" beschouwt, luidt het. Het decreet gaat een maand na zijn publicatie van kracht.

Loekasjenko is al meer dan 20 jaar aan de macht in Wit-Rusland. Sinds de presidentsverkiezingen in 2015, toen hij herverkozen werd voor een vijfde termijn, zoekt hij meer toenadering met Europa. De door een zware economische crisis getroffen ex-Sovjetrepubliek heeft nood aan investeringen uit het buitenland. De Europese Unie versoepelde eerder ook sancties tegen het land, nadat in Wit-Rusland land politieke gevangenen werden vrijgelaten.