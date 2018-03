Eerste rechtstreekse verbinding tussen Brussels Airport en Hongkong ingevlogen

Dinsdag was al de verbinding met een andere Chinese stad, Shenzhen, in gebruik genomen, de derde Chinese verbinding van de maatschappij Hainan, na Peking en Shangai. Daar komt nu dus ook Hong Kong bij. Zo'n 50.000 Belgen reizen jaarlijks tussen Brussel en Hongkong. Tot nog toe was er dus geen rechtstreekse verbinding.