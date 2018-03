Een museum met de grootste collectie Picasso-werken opent in 2021 in Aix-en-Provence

Catherine Hutin-Blay is de dochter van Jacqueline Rogge, de tweede en laatste echtgenote van de Spaanse schilder Pablo Picasso. Pablo en Jacqueline vormden vanaf 1952 tot Picasso's dood in 1973 een koppel. Elf jaar waren ze getrouwd. In de jaren dat ze samen waren, maakte Picasso meer dan vierhonderd portretten van zijn muze.

Toen Jacqueline in 1986 overleed, erfde haar dochter Catherine zo'n tweeduizend kunstwerken van haar stiefvader. De collectie bestaat uit duizend schilderijen en verder tekeningen, keramiek, beelden, beschilderde borden en foto's. Het is de grootste collectie Picasso-werken ter wereld. Een groot deel van de kunstwerken werden nog nooit aan het publiek getoond.

Catherine was al lang van plan een museum in te richten waarin ze de werken tentoon zou stellen, maar financiële perikelen zorgden ervoor dat ze haar wens nu pas kan verwezenlijken. Ze kocht het 14e-eeuwse klooster Collège des Prêcheurs in Aix-en-Provence, gelegen vlakbij Château Vauvenargues waar Picasso en Jacqueline begraven liggen.

Het Jacqueline en Pablo Picasso Museum zal drie verdiepingen tellen. Duizend vierkante meter wordt gereserveerd voor de permanente collectie en nog eens vijfhonderd vierkante meter voor tijdelijke exposities. Verder krijgt het museum een auditorium, een onderzoekscentrum en een atelier waar pottenbaklessen gegeven worden.

Het museum opent in 2012 de deuren en zal naar verwachting tussen de 450.000 en 500.000 bezoekers trekken.