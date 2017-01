Duurzame adresjes

Alsmaar meer reizigers vinden het belangrijk om duurzaam te reizen en overal in Europa openen dan ook voortdurend nieuwe duurzame hotels, winkeltjes, bezienswaardigheden, restaurants. Maar hoe vind je die?

Via de website goodgoal.org bijvoorbeeld. Good Goal is een initiatief van de in Barcelona wonende Vlaming Tim Aerts. Samen met een groot aantal schrijvers zoekt hij naar duurzame en authentieke adresjes in Europa. Ze bezoeken alle plekjes zelf en kunnen er daarom een goed en onafhankelijk oordeel over geven.

Op de website kan je zoeken op stad/regio of op soort adres zoals hotel, vegetarische restaurants, plaatsen in de natuur.....