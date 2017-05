Dure ruimbagage zorgt voor overvolle handbagagerekken

Alsmaar meer reizigers vliegen zonder ruimbagage, een direct gevolg van de stijgende incheck-kosten. Bij sommige luchtvaartmaatschappijen zijn deze in vijf jaar tijd tot 300 procent gestegen. Het inchecken van een koffer is soms zelfs duurder dan het vliegticket. Veel reizigers proberen daarom alleen met handbagage te reizen, en zoeken daarbij de maximaal toegestane grenzen op. Met overvolle bagagebakken als gevolg.

Op drukke vluchten binnen Europa wordt regelmatig een deel van de handbagage naar het ruim doorverwezen, omdat de bagagerekken anders te vol raken. Cabinepersoneel pikt er tijdens het boarden de grootste of minst praktische bagagestukken uit en zorgt dat deze alsnog in het ruim worden vervoerd. Dat blijkt uit rondvraag en onderzoek door online winkelcentrum beslist.nl.

Wilt u voorkomen dat uw handbagage naar het bagageruim wordt verplaatst? Kies dan voor een tas of een trolley met een zachte schaal. Ze zijn flexibeler en makkelijker in te schikken dan koffers met een harde schaal. Ook rolkoffers die dicht tegen de maximaal toegestane afmetingen aan zitten verdwijnen relatief vaak in het ruim, zo blijkt uit rondvraag.

Indien een tas of koffer onder een stoel geplaatst kan worden, zal deze bij de meeste vliegtuigmaatschappijen niet naar het bagageruim worden verplaatst. De ideale afmetingen hiervoor zijn 45 x 46 x 20 centimeter - bijna 30 procent kleiner dan de maximaal toegestane afmetingen.

Een overzicht van de hand- en ruimbagagerichtlijnen van een groot aantal luchtvaartmaatschappijen

Infographic bagageonderzoek (en handbagage koffers laptoptassen ) door beslist.nl