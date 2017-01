Duizenden zeldzame saiga-antilopen in Mongolië gestorven

De antilopen zijn getroffen door de dodelijke virusziekte PPR (pest bij kleine herkauwers). Ze zijn gevonden in een gebied waar vorig jaar PPR heerste onder schapen en geiten. Experts denken dat de wilde antilopen besmet zijn geraakt door het vee.

Mongolië telt zo'n 15.000 saiga-antilopen. In de jaren zestig van de vorige eeuw stierf de soort uit in China. Vooral de mannetjes zijn in trek bij stropers, die het hebben voorzien op hun hoorns. Die worden gebruikt in de Chinese traditionele geneeskunde en brengen veel geld op.

Massasterfte in Kazachstan

In buurland Kazachstan was in 2015 sprake van massasterfte van bijna 200.000 saiga-antilopen. Toen was een bacterie de oorzaak. "De populatie van de Mongoolse ondersoort is veel kleiner en kwetsbaarder dan die in Kazachstan", zegt Gert Polet van het WNF. Het Wereldnatuurfonds werkt samen met de overheid aan het zo snel mogelijk opsporen en vernietigen van de dode dieren, om verdere verspreiding te voorkomen.

De dood van de antilopen in Mongolië is extra triest, zegt Polet, omdat de populatie net weer een beetje in de lift zat. "Onze jarenlange inspanningen voor uitbreiding van de beschermde gebieden, corridors en antistroperijmaatregelen wierpen juist hun vruchten af." (IPS)