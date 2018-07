Driemaal slapen op plaatsen waar het eerder verboden was

Airbnb voor Japanse tempels

Tijdens een reis door Japan staat een bezoek aan een van de duizenden schitterende boeddhistische tempels die het land rijk is ongetwijfeld op je programma. Vanaf deze zomer kan je in een aantal van die tempels ook de nacht doorbrengen. De nieuwe website Terahaku verzamelt op een vergelijkbare manier als Airbnb al die tempels op één overzichtelijk platform. Ondertussen staan al zo'n honderd tempels online. De komende drie jaar wordt dat aantal uitgebreid tot duizend.

Een Amsterdams bruggenhuisje

Het dit voorjaar geopende Sweets Hotel is geen hotel in de normale zin van het woord, maar bestaat uit 28 verschillende bruggenhuisjes in de Nederlandse hoofdstad. Vroeger werden deze huisjes gebruikt om de ophaalbruggen in de stad te bedienen. Nu heeft dit industriële erfgoed een tweede leven gekregen in de vorm van hotelsuites voor twee personen.

Het leuke aan de suites is dat ze vaak op minder bekende plekjes in de stad liggen en een eersterangs zicht op de grachten bieden. Het oudste huisje stamt uit 1673, het jongste uit 2009. Prijzen vanaf 160 euro per nacht.

Visserhuisje boven de Rijn

In Bazel kan je deze zomer uitzonderlijk in 'Fischergalgen', een soort boven het water van de Rijn zwevende vissershuisjes, overnachten. De veertien vierkante meter grote huisjes zijn in privébezit en normaal niet toegankelijk voor anderen.

De huisjes zijn eenvoudig, maar knus ingericht en hebben geen elektriciteit of stromend water. Echt 'back to basics' dus. Een ervaren visser wil je zelfs leren hoe het vissen met 'Galgen' (een soort grote netten) in zijn werk gaat. (www.basel.com/en/pop-up-hotel-basel)