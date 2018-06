Drie maal de batterijen opladen in luxe

Mama surft er tussenuit

Hoe graag je ze ook ziet: af en toe kan het als mama deugd doen om er zonder man en kinderen op uit te trekken en de batterijen weer op te laden. Dat weet ook de Vlaamse Katrien Kegels, mama van twee kindjes. Daarom startte ze Boutique Surf & Yoga retreat Chicks on Waves in de Portugese Algarve. Daar kan je surf- en yogalessen volgen en samen met andere dames een heerlijke week beleven in de luxueuze B&B One Life Lodge, gelegen op vijf minuten van het strand. Neem je toch liever je partner of kinderen mee? Dan is er de Surf's Up Family week, een week waarin je met z'n allen leert surfen.

Strak op Kos

'In zeven dagen een gezonder en strakker lichaam'. Daar wil Claudia Van Avermaet samen met Neckermann voor zorgen met de hagelnieuwe Powerboost vakantie. Je verblijft in het zojuist geopende Sunprime Pearl Beach Hotel op Kos en iedere dag staan er powerboost activiteiten op het programma. Denk aan hardlopen op het strand, yoga, workout voor de buik, rug en schouders en een fiets- en wandeltocht. Aandacht is er ook voor gezond eten, detoxen en mediteren. Het adults-only hotel ligt pal aan het strand waar privé ligstoelen voor de hotelgasten klaar staan.

Zweten in luxe

Ook in in het Pitztal in Tirol kan je luxe combineren met een actieve vakantie. Het Nederlandse koppel Niels Beekman en Vivian Peters openen eind juni WNDRLX, een samentrekking van de woorden Wanderlust en Luxe en dat is precies wat het nieuwe concept inhoudt. Geheel naar jouw wensen stellen ze een programma samen met outdoor activiteiten - dat kan gaan van klimmen tot canyoning en van trail running tot raften - gevolgd door culinaire verwennerijen en relaxerende wellness. Overnachten doe je in een van de 13 luxechalets of 13 luxeappartementen.