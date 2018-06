Door orkaan beschadigde eiland Dominica is weer klaar om toeristen te ontvangen

Meteen nadat de verwoestende orkaan Maria haar sporen over het eiland trok, begon het werk om Dominica te herstellen en het voor de toekomst bestand te maken tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. Met internationale steun is Dominica er snel in geslaagd vooruitgang te boeken. Ondertussen zijn 36 accommodaties weer open en dat geldt ook voor de belangrijkste natuurlijke sites. Dominica is weer klaar om toeristen te ontvangen.

Discover Dominica lanceert daarom de promotiecampagne 'HerOntdek Dominica' die ervoor moet zorgen dat meer reizigers naar het eiland zullen komen.

De actie bestaat uit één gratis overnachting op een verblijf van minimaal vier nachten in negen deelnemende hotels. Gasten verblijven vier nachten en betalen slechts voor drie nachten. Bovendien krijgen volwassenen een korting van 100 dollar per persoon op de boeking van de ferry-verbinding met omliggende eilanden. Geïnteresseerden kunnen deze actie reserveren via de website Discover Dominica.

Behalve de accommodaties zijn ook duiklocaties, wandelpaden en stranden weer opgeknapt. Op alle belangrijke duikspots zijn duik- en watersportorganisaties open. Gelukkig heeft het onderwaterleven van Dominica weinig schade opgelopen. Het water, het zeeleven, de koralen en de sponzen van de Dominica zijn kerngezond. Kleinere koralen zien er prima en kleurrijk uit. Na de doortocht van Maria werden al snel weer kreeften, krabben en zeepaardjes gezien. Wie wil duiken, vraagt best naar locaties die minstens 45 meter diep gaan en verderaf de kust liggen.

Ook verschillende wandelroutes zijn weer toegankelijk. Dat geldt in ieder geval voor deze plaatsen: Cabrits National Park, Syndicate Nature Trail, Cold Soufriere, Emerald Pool, Trafalgar watervallen, zoet water meer, Middleham watervallen, Boiling Lake, Jaco watervallen en Spanny watervallen. Trips naar de Indiaanse rivier, het Cana Heritage Park en de Kalinago Barana Auté kunnen direct of via een lokale touroperator worden geboekt.

De stranden zijn allemaal weer even mooi als ze waren voordat Maria voorbijkwam razen en ook de belangrijkste natuurlijke sites zijn weer hersteld. Aan andere wordt nog gewerkt. Forestry, Wildlife en National Parks Division werken samen met verschillende lokale en regionale partners aan het opruimen van Trafalgar watervallen, Syndicate Nature Trail, Emerald Pool, Fort Shirley, de Indiaanse rivier, de Botanische tuinen en andere plaatsen.

Ook delen van de Waitukubuli National Trail (met een lengte van 184 km het langste wandelpad in de de Caraïben) moeten nog hersteld worden. Toeristen kunnen hier een handje toesteken via Voluntourism pakketten, waarbij de nadruk ligt op het opruimen van paden. Ze worden aangeboden door Cool Breeze Tours en het Tamarind Tree Hotel.