Dit zijn de winnaars van de Travel Photographer of the Year fotowedstrijd

De Portugese fotograaf Joel Santos mag zich een jaar lang de Travel Photographer of the Year noemen. Hij versloeg fotografen uit 123 landen met zijn bijzondere foto's van Ghana en Ethiopie.

Naast een algemene winnaar koos de jury ook winnaars in een groot aantal categorieën zoals 'Land, Sea, Sky', 'Young Travel Photographer of the Year', 'Shaped by Light' en 'Journeys & Adventures'. In totaal vielen fotografen uit 20 landen in de prijzen.

U kunt de foto's zelf gaan bekijken: van 18 mei tot 30 juni in Hull in het kader van de festiviteiten rond de UK City of Culture en van 4 augustus tot 3 september in de University of Greenwich, 10 Stockwell Street in Londen. (MS)