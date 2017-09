Dit zijn de winnaars van de bedreigde volkeren fotowedstrijd

Overal ter wereld vechten etnische stammen om te blijven overleven. Allerlei gevaren zoals mijnbouw, houtkap, menselijke safari's en moordpartijen, maken het moeilijk om hun eigen, unieke en diverse levenswijze te behouden. Survival International zet zich al sinds 1969, na de genocide op Braziliaanse Indianen, in voor de rechten van deze etnische stammen in de hele wereld.

Een van de manieren waarop Survival International aandacht vraagt voor het lot van de etnische stammen is door het organiseren van een fotowedstrijd. De 12 winnende foto's geven een inkijkje in de verschillende manieren waarop de stammen in hun levensonderhoud voorzien en de wijzen waarop ze hun cultuur beleven.

Waarom een fotowedstrijd? Stephen Corry, directeur van Survival International: "Veelzeggende foto's hebben altijd centraal gestaan in onze strijd voor de rechten van inheemse volkeren. We zijn erg blij dat we dit jaar zoveel goede inzendingen binnen kregen en hopen dat ze mensen ertoe aanzetten onze missie te steunen."

De kalender is voor 13,99 pond te koop via de webshop van Survival International. Ook kan je daar kerstkaarten kopen waarmee je de bedreigde volkeren steunt.