Dit zijn de mooiste natuurfoto's van Schotland

Lees ook: 25 dingen om te doen in de Schotse natuur

De Scottish Landscape Photographer of the Year wedstrijd is het idee van de Schotse natuurfotograaf Stuart Low. Vier jaar geleden vond de wedstrijd voor de eerste keer plaats en de competitie is nu al uitgegroeid tot een begrip in het Verenigd Koninkrijk en in de wereld.

Het doel van de wedstrijd is om fotografen te stimuleren naar de uiterst fotogenieke Schotse natuur te trekken en de prachtige beelden die ze er maken te delen met het grote publiek. Ze zullen onbekende en niet zo makkelijk te bereiken plekjes en de rijke culturele, natuurlijke en historische rijkdom van Schotland ontdekken. Iedereen die wil wordt van harte uitgenodigd om Schotland met eigen ogen te komen bekijken.

De winnende beelden worden op verschillende plaatsen in Schotland tentoongesteld en gebundeld in een boek.