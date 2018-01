Dit zijn de meest vrijgevige landen ter wereld

Myanmar staat al vier jaar bovenaan de lijst van de meest vrijgevige landen ter wereld, opgesteld door Charities Aid Foundation (CAF). Er wordt bij het opstellen van de World Giving Index rekening gehouden met drie factoren: het helpen een onbekende, het geven van geld en de tijd die besteed wordt aan vrijwilligerswerk.

De reden waarom Myanmar jaar op jaar zo goed scoort is omdat zo'n tachtig tot negentig procent van de inwoners aanhangers van het Theravada boeddhisme zijn. Een belangrijk onderdeel van deze religie is de Sangha Dana: het doen van giften aan degenen die een kloosterleven leiden. Daardoor scoort Myanmar vooral zeer goed op het onderdeel 'geven van geld'.

Deze gulheid staat in sterk contrast met de manier waarop Myanmar de Rohingya behandelt. Maar deze Index houdt enkel rekening met de vrijgevigheid en kijkt niet naar andere factoren die een samenleving bepalen.

Opvallend is verder dat Kenia, toch niet het rijkste land ter wereld, sterk is gestegen op de lijst vergeleken met eerdere jaren. Kenia doet het vooral goed waar het gaat om het helpen van een onbekende.

De Verenigde Staten en Australië aan de andere kant zijn allebei flink achteruit gekacheld. De Verenigde Staten staat nu op een vijfde plaats. Vorig jaar was dat nog de tweede plaats. In het onderzoek is trouwens nog geen rekening gehouden met de politiek van president Trump. België staat ruim buiten de top twintig, op de 56e plaats.

Een overzicht van de twintig meest vrijgevige landen

1. Myanmar

2. Indonesië

3. Kenia

4. Nieuw-Zeeland

5. Verenigde Staten

6. Australië

7. Canada

8. Ierland

9. Verenigde Arabische Emiranten

10. Nederland

11. Verenigd Koninkrijk

12. Sierra Leone

13. Malta

14. Liberia

15. IJsland

16. Thailand

17. Iran

18. Zambia

19. Duitsland

20. Noorwegen