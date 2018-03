Dit zijn de gelukkigste landen in de wereld

De Finnen zijn de gelukkigste mensen ter wereld volgens een rapport dat naar rijkdom, levensverwachting, corruptie, vrijheid en andere bepalende indicatoren van levenskwaliteit kijkt. Het 'World Happiness Report', in opdracht van een netwerk van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkelingsoplossingen, zet in zijn top vijf ook Noorwegen, Denemarken, IJsland en Zwitserland.

De ongelukkigste landen zijn Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan, Tanzania en Jemen.

België stijgt van de zeventiende naar de zestiende plaats in het jaarrapport in opdracht van het netwerk SDSN (Sustainable Development Solutions Network). Duitsland staat op plaats vijftien, drie plaatsen voor de Verenigde Staten. Volgens Jeffrey Sachs, een vooraanstaande Amerikaanse ontwikkelingseconoom die meewerkte aan het rapport, 'dalen de VS in de geluksrangschikking deels door de aanhoudende epidemieën van obesitas, van gebruik van verdovende middelen, en door onbehandelde depressies'.

Het jaarlijkse rapport, dat voor het eerst in 2012 verscheen, werd woensdag op het Vaticaan voorgesteld. Voor het eerst omvatte het ook inschattingen van het welzijn van migranten, dat grotendeels in lijn bleek te liggen met dat van autochtone bevolking.