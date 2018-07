Deze snacks mag je wel en niet meenemen in het vliegtuig

Veel snacks mag je gewoon meenemen in het vliegtuig, maar niet alles is toegestaan. Wat mag je precies wel en wat niet bij je hebben? CheapTickets zet het voor je op een rijtje.

Vloeistoffen

In je koffers die je als ruimbagage meeneemt, mag je gewoon vloeistoffen stoppen. In je handbagage gelden andere regels. Vloeistoffen en gel-achtige voedselwaren mag je niet meenemen in je handbagage. Dat mag alleen wanneer de vloeistoffen in verpakkingen van niet meer dan honderd ml zitten en alle vloeistoffen samen verpakt zitten in één doorzichtig zakje van maximaal één liter. Per persoon mag je niet meer dan één zakje bij je hebben.

Je moet dan op het vlak van snacks onder andere denken aan deze producten:

- Wijn, bier en likeuren

- Smeerbaar voedsel, zoals confituur, pindakaas, chocoladepasta....

- Sauzen, salsa en dressings

- Soep

- Yoghurt

Het is overigens wel mogelijk om na het passeren van de security check vloeibare en gel-achtige voedselwaren aan te schaffen of te eten. Je kan bijvoorbeeld je eigen crackers meenenemen en op het vliegveld het beleg erbij kopen.

Wat je wel mag meenemen

Afgezien van de genoemde etenswaren, is er heel veel dat je wel mee mag nemen: van broodjes tot stukjes fruit en van kaas tot cheeseburgers. Maar het moet wel verpakt zijn.

Denk aan:

- Belegde boterhammen

- Fruit en groente (salades)

- Vlees

- Koekjes, snoep, nootjes en chips

- Cakes, gebakjes en taart

Let er wel op dan bij veel landen - vooral buiten Europa - niet alle soorten eten mee het land in mogen. Neem daarom niet meer eten mee dan je tijdens de reis op kan. Anders moet je het weggooien bij aankomst op je bestemming.

Dit neem je bij voorkeur niet mee

Dan zijn er ook nog etenswaren die wel mee mag nemen, maar die je beter thuislaat om nare luchtjes en overlast voor andere passagiers te voorkomen. De kans is trouwens ook groot dat ze het bij de security check precies om die reden niet toelaten.

Denk daarbij aan:

- Speciale buitenlandse gerechten of producten zoals kimchi en doerian

- Schimmelkaasjes

- Sterk gekruid eten zoals Indiase curry

- Vis

- Look en uien