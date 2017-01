Deze plaatsen moet je zien in Wit-Rusland (Belarus)

Vanaf 27 april is het voor het eerst mogelijk rechtstreeks vanuit Charleroi naar Minsk in Wit-Rusland te vliegen. Ook kunnen EU-burgers voortaan tot vijf dagen in Wit-Rusland verblijven zonder visum. Genoeg redenen om eens op te lijsten wat er zoal te zien is in de Republiek Belarus, zoals het land officieel heet.