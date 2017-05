Deze plaatsen moet je zien in Colorado

Voor meer inspirerende reisverhalen, originele lijstjes, beeldreportages, de leukste adresjes en dagelijks reisnieuws, like ons op Facebook.

Natuur

Mesa Verde National Park

Mesa Verde National Park is het enige nationale park in de Verenigde Staten dat die status heeft gekregen om de bijzondere archeologische vondsten, maar ook de natuur is zeker het bekijken waard.

Tussen 600 en 1300 leefden de Anasazi in het Mesa Verde gebied, dat letterlijk 'groene tafel' betekent en hoog boven de omgeving uittorent. De zogenaamde 'cliff dwellings' liggen in een prachtig landschap, waarin ze helemaal op hun plaats zijn. Bij inwoners uit de streek waren de woningen al lang bekend, maar ze kwamen pas wereldwijd in de belangstelling toen blanke Amerikanen ze aan het einde van de 18e eeuw ontdekten.

Tegenwoordig geniet het park internationale faam en is het door de Verenigde Naties uitgeroepen tot een World Heritage Site. Voor archeologen is het park enorm belangrijk omdat ze aan de hand van de vondsten die ze daar deden veel kennis hebben opgedaan over het prehistorische Amerika.

Rocky Mountain National Park

Schitterend park met verschillende toppen boven de 4000 meter waaronder Long Peak, met 4345 de hoogste top in het park. Het is een waar paradijs voor bergbeklimmers en wandelaars. Dwars door het park loopt de Trail Ridge Road, een prachtige route die je tot een hoogte van 3700 meter brengt.

Great Sand Dunes National park

Dit park biedt één van de meest bijzondere landschappen in de Verenigde Staten: de grootste zandduinen in Amerika, meertje die drijven op het land, een ecosysteem dat loopt van woestijn tot alpine zones en talloze archeologische vondsten van meer dan 9000 jaar oud.

Dinosaur National Monument

Zoals de naam al zegt zijn hier botten gevonden van de grootste zoogdieren die er ooit geleefd hebben. In de rosten en kloven zie je de afdrukken van gigantische dinosaurussen. Ook vind je hier eeuwenoude rotstekeningen van de oorspronkelijke bewoners. Ook leuk om te bezoeken is de Josie Morris Cabin. Josie Morris bouwde dit huis zelf en leefde er vijftig jaar moederziel alleen middenin de natuur. Vlakbij kunt u een mooie wandeling maken naar de Box Canyon. Dinosaur National Monument ligt voor een deel in Colorado en gedeeltelijk in Utah.

Black Canyon of the Gunnison National Monument

Zwarte kloof, in de loop van de eeuwen gevormd door het water van de Gunnison River. Wanneer je aan de rand van de kloof staat heb je een prachtig, bijna angstaanjagend uitzicht over de diepte. Door de bouw van drie dammen is een deel van de kloof onder water gelopen. Deze kunstmatige meren vormen nu samen het Curecanti National Recreation Area, een populair recreatieoord.

Maroon Bells

Twee bergtoppen van boven de 4000 meter in de Elk Mountains. Samen met het ervoor gelegen Maroon Lake vormen de toppen de "most-photographed spot in Colorado". Ze staan symbool voor de schitterende natuur in deze staat.

Mount Evans

Deze 4350 meter hoge bergtop is al vanaf meer dan 150 kilometer afstand te zien en is een gezichtsbepalend onderdeel van de skyline van Denver.

Steden

Denver

Denver is het economische, culturele en sportcentrum van Colorado en wordt wel Mile High City genoemd omdat de stad precies een mijl boven de zeespiegel ligt.

De inwoners zijn erg op het buitenleven gericht. Vlakbij de stad kunnen ze genieten van de schitterende natuur en aan talloze buitensporten doen zoals wandelen, klimmen, raften en in de winter skiën.

In de stad zijn een bezoekje aan het Denver Museum of Natural History, de Denver Zoo, het Colorado History Museum en het State Capitol met zijn gouden koepel een bezoekje waard. Woon ook een openluchtvoorstelling bij in het in de rode rotsen uitgehouwen Red Rocks Park and Amphitheater en breng een bezoekje aan Boulder, de charmante studentenstad vlakbij Denver.

Colorado Springs

Colorado Springs is, na Denver, de grootste stad in Colorado, maar een stuk rustiger. Anders dan de naam doet denken, liggen hier trouwens geen bronnen. Wel het prachtige Garden of the Gods en de Pikes Peak. Deze Pikes Peak vormde voor Katherine Lee Bates de inspiratiebron voor het lied America the beautiful.

Spookstadjes

In Colorado liggen verschillende spookstadjes die herinneren aan de tijd van de goudzoekers. Enkele voorbeelden die goed bewaard zijn gebleven zijn Crystal, St. Elmo, Godfield, Deerfield en de Alley Belle Mine.

Mondaine skioorden

Aspen

Aspen: vroeger een mijnstadje waar gezocht werd naar goud, nu een van de bekendste skioorden ter wereld. Celebrities komen er graag en naast skiën kunnen de bezoekers er ook prima winkelen en dineren. Ook in Vail, Crested Butte en Breckenridge kunt u prima terecht voor de wintersport. In Colorado valt immers poedersneeuw van de allerbeste kwaliteit.