Binnenkort hoef je geen bagage of boodschappen meer te dragen, maar rijdt je koffer achter je aan. De Gita, zoals de uitvinding heet, volgt je dankzij ingebouwde camera's en sensoren op de voet. Zelfs wanneer je rent of fietst houdt de Gita je moeiteloos bij. De koffer kan een snelheid van 35 km per uur halen en heeft ruimte voor 18 kg aan bagage.