Deze gebouwen moet je zien in Singapore

Singapore is na Monaco het dichtstbevolkte land ter wereld. Het blijft dus altijd schipperen met de ruimte, zeker omdat de regering wil voorkomen dat de stadstaat verandert in een betonnen jungle. Singapore moet leefbaar blijven met veel groen, sportmogelijkheden en culturele activiteiten, maar tegelijk genoeg plaats bieden aan de nog altijd groeiende bevolking.

Singapore huurt daarom gerenommeerde architecten in om de stad zowel voor bewoners als toeristen aantrekkelijk te houden. Een goed voorbeeld daarvan is het in 2011 geopende Marina Bay Sands dat meteen uitgroeide tot dé blikvanger. Het gebouw werd ontworpen door Moshe Safdie en bestaat uit drie naast elkaar gelegen torens met daarbovenop het Sands Sky Park dat lijkt op een enorme boot.

Ook het ArtScience Museum werd ontworpen door Moshe Safdie. Het gebouw in de vorm van een geopende lotusbloem staat symbool voor de gastvrijheid van Singapore en wordt daarom wel 'The Welcoming Hand of Singapore" genoemd.

De gebouwen die je in Singapore niet mag missen

1. Marina Bay Sands

Zowel de buitenkant als binnenkant van dit gebouw ontworpen door Moshe Safdie is indrukwekkend. Het pronkstuk is het Sands Sky Park. Dit park in de vorm van een boot ligt op 200 meter hoogte bovenop de drie torens van het hotel. Het Sands Sky Park is 12.400 m2 groot en daarmee groter dan de Eiffeltoren op z'n kant. Het biedt plaats aan 3900 gasten.

In het Sands Sky Park zijn landschapstuinen aangelegd met meer dan 250 soorten bomen en 650 verschillende planten. Maar vooral het 150 lange zwembad over de totale lengte - een zogenaamde infinity pool - trekt de aandacht. Het Sands Sky Park is tegen betaling toegankelijk voor iedereen, maar het zwembad, met zowel ligstoelen in het water als aan de rand van het zwembad, is exclusief gereserveerd voor de hotelgasten.

Ook binnenin het Marina Bay Sands is voldoende vertier: een hotel met 2560 kamers, een winkelcentrum, een museum, luxe restaurants, een casino en een kanaal waarop u tochtjes in een traditionele sampan kunt maken.

2. ArtScience Museum

Dit museum in de vorm van een geopende lotusbloem ligt vlakbij het Marina Bay Sands Hotel en werd ook ontworpen door Moshe Safdie. Alhoewel ze beide pas in 2011 geopend werden, zijn ze ondertussen de bekendste gebouwen in Singapore. Net als een echte lotusbloem ligt er rondom het ArtScience Museum een vijver. Het gebouw zelf bestaat uit een ronde basis in het midden met daaromheen galerijen in de bladeren van de lotus. Het museum is 's avonds op z'n mooist dankzij de gesofisticeerde verlichting.

3. Helix Bridge

Deze brug vlakbij het Marina Bay Sands in een vorm van een DNA-achtige dubbele spiraal won verschillende prijzen en behoort tot de mooiste voetgangersbruggen ter wereld. De Helix Bridge werd door een internationale groep architecten ontworpen volgens het yin en yang principe en zou rijkdom, geluk en voorspoed naar de Marina Bay moeten brengen. En dat lijkt voorlopig te werken.

4. Louis Vuitton Island Maison

Ook deze winkel maakt deel uit van de Marina Bay. De Amerikaanse architect Peter Marino, bekend van zijn ontwerpen voor winkels met luxe merken, creëerde deze bijzondere winkel die drijft op het water. De asymmetrische van glas en staal gemaakte winkel is te bereiken via een brug, een boot of een tunnel. Het interieur is, zeer toepasselijk, gebaseerd op de scheepvaart.

5. Supertrees in Gardens by the Bay

De Gardens by the Bay, geopend in 2011, maken deel uit van het grote plan om Singapore te veranderen van een 'tuinstad' in 'een stad in de tuin'. De sciencefiction achtige Supertrees springen meteen in het oog. De twaalf bomen gemaakt van beton begroeid met exotische planen en mos variëren in hoogte tussen de 25 en 50 meter. Tussen de toppen van de bomen loopt een wandelpad dat een mooi uitzicht over de tuinen biedt. Ook deze Supertrees zijn 's avonds tijdens een spectaculaire licht- en muziekshow op hun mooist. Het park werd ontworpen door het Britse architectenbureau Wilkinson Eyre Architects.

6. Esplanade Theatres on the Bay

Niet iedereen was te spreken over dit theater omdat sommige vonden dat de twee gebouwen eruitzien als twee aardvarkens of twee doerians (Indonesische vrucht). De bedoeling van de architecten (DP Architects en Michael Wilford & Partners) was om een harmonie met de natuur, het evenwicht van yin en yang uit te beelden. Opvallend is het theater in ieder geval wel en het vormt dan ook het culturele hart van de stad. In de Espalanade zijn een concertzaal, een theaterzaal, twee kleinere experimentele theaters, een bibliotheek en theaters in de openlucht te vinden.

7. Reflections at Keppel Bay

Voor dit residentiele project huurde Singapore de beroemde architect Daniel Libeskind (1 World Trade Center in New York en Jüdisches Museum Berlin) in. De glazen torens met verschillende lengtes en bogen, afgewisseld met lage villa's, lijken op te stijgen uit het bos. Op de top van iedere toren is een tuin aangelegd, een idee dat past bij de voortdurende ambitie van Singapore om groen te blijven.

8. Henderson Waves

Deze 274 meter lange voetgangersbrug in de vorm van golven of een slang, afhankelijk van wat je er zelf in ziet, verbindt de twee heuvels Mount Faber en Telok Blangah Hill met elkaar. Bovenop de brug zijn houten alkoven aangebracht waar je afgeschut van de zon en eventuele regen van het uitzicht kan genieten. 's Avonds verandert de brug volledig van uiterlijk dankzij een uitgekiende LED-verlichting.

9. Raffles Hotel

Het Raffles Hotel toont een hele andere kant van Singapore, de tijd dat de Britten hier de scepter voeren en er statige Victoriaanse gebouwen neerzetten. Dit Raffles Hotel uit 1887 is ongetwijfeld het bekendste exemplaar. De twee Armeense broers Martin en Tigron Sarkies uit Perzië maakten het ontwerp. In die tijd lag het hotel nog aan de zee, maar doordat ondertussen delen van de zee zijn drooggelegd, is de kust nu 500 meter verwijderd.

Het hotel voerde vanaf het begin, zoals Singapore ook als land doet, het beleid dat gasten van alle etniciteiten en godsdiensten welkom zijn. Het is ook in dit hotel dat rond 1910 de barman Ngiam Tong Boon de fameuze cocktail Singapore Sling voor het eerst maakte. Tegenwoordig is een bezoek aan Singapore niet compleet zonder het drinken van een Singapore Sling aan de long bar van het Raffles Hotel.

Raffles Hotels is overigens veel meer dan een hotel: de tuin telt meer dan 55.000 planten en bloemen, er is een Victoriaans theater, een Writers Bar, een museum, 15 restaurants en verschillende winkels. Bij de ingang worden de gasten nog altijd verwelkomd door een Sikh in traditioneel kostuum.

10. Fullerton Hotel

Ook het Fullerton hotel behoort tot de koloniale gebouwen in Singapore. Het werd in 1928 gebouwd als postkantoor. Daarna diende het achtereenvolgens als Kamer van Koophandel, beursgebouw en Singapore Club. In al die rollen speelde het een belangrijke rol in de geschiedenis van Singapore. Tegenwoordig is het gebouw met zijn opvallende neoklassieke zuilen en hoge veranda's aan de Singapore River een luxe vijfsterrenhotel. In 2001 werd het grondig gerenoveerd waarbij de oude stijl behouden bleef.

11. Sultan moskee

Deze kleurrijke moskee in de wijk Kampong Glam en gebouwd in een gecombineerde islamitische en Indiase stijl, behoort tot de oudste bouwwerken in Singapore en is het belangrijkste gebouw van de moslims in Singapore. De eerste sjah van Singapore, Hussain Shah, liet de moskee in 1824 bouwen. Rijke moslims doneerden in die tijd geld voor de bouw. De armeren wilden ook hun steentje bijdragen en deden dat door glazen flessen te verzamelen. Daarvan werd de zwarte rand onder de gouden koepel gemaakt.

12. Huis van Tan Teng Niah in Little India

Dit huis aan de Kerbau Road in Little India moet wel het veelkleurigste huis in Singapore zijn. Ieder stukje heeft een eigen kleur. De Chinese zakenman Tan Teng Niah liet het in 1900 bouwen voor zijn vrouw. Qua stijl is het een mengeling van bouwvormen uit Zuid-China en Europa.

13. Sri Veeramakaliamman tempel

Arbeiders uit India die in Singapore gingen werken bouwden deze tempel in 1881 en wijdden hem aan de godin Kali, bestrijdster van het kwaad en beschermster van haar volgelingen. Het gebouw lijkt op de tempels die in de Zuid-Indiase deeltijd Tamil Nadu te vinden zijn en is uitbundig gedecoreerd met kleurrijke afbeeldingen van allerlei Hindoe goden. De tempel in Little India is vanuit de wijde omtrek te zien zodat gelovigen die geen tijd hadden om naar de tempel te gaan toch met zicht op de tempel konden bidden.

14. Buddha Tooth Relic Temple

Ook een tempel, maar een boeddhistische en te vinden in Chinatown. De tempel werd pas in 2007 geopend, maar is ondertussen de belangrijkste bezienswaardigheid in Chinatown. Het enorme gebouw telt vier verdiepingen en is gebouwd volgens de architecturale stijl van de Chinese Tang dynastie (600-900). Dat was een voor China zeer welvarende tijd wat te zien is aan de monumentale architectuur en dat geldt zeker ook voor deze tempel. Behalve een tempel is er ook een museum in gevestigd en een restaurant waar je gratis vegetarische maaltijden kan nuttigen.

15. National Gallery

De National Gallery bestaat pas sinds 2015 als museum, maar de geschiedenis van de twee gebouwen waarin het is gevestigd gaat al veel langer terug in de tijd. In de negentiende eeuw deden ze dienst als raadhuis en hooggerechtshof. Nu zijn ze samen het grootste museum in Singapore en huisvesten ze de grootste collectie moderne (vanaf de negentiende eeuw) Zuidoost-Aziatische kunst in de wereld.

Design studio Milou Singapore maakte het ontwerp voor de grootschalige renovatie die het gebouw voor de opening als museum onderging en gaf het een moderne touch onder andere door de luchtbruggen die de twee gebouwen met elkaar verbindt en een atrium met een overkoepeling van aluminiumpanelen die doen denken aan de met palmbladeren bedekte daken van traditionele huisjes in Zuidoost-Azie. De National Gallery moet daarom niet alleen op je lijstje staan om de collectie kunst, maar ook om de gemengde moderne en koloniale architectuur.

16. Pinnacle@Duxton

De Pinnacle@Duxton is een van de opvallendste wooncomplexen in Singapore. De zeven naast elkaar gelegen torens van vijftig verdiepingen met in totaal 1848 appartementen worden met elkaar verbonden via luchtbruggen. Samen zijn de zeven woontorens het grootse residentiele complex ter wereld. Ook zijn de twee langste 'skygardens' hier te vinden: twee grote tuinen met een lengte van 500 meter op de 26e en 50e verdieping. Het modernistische complex heeft al verschillende belangrijke architectuurprijzen in de wacht gesleept.

17. Chijmes

In de negentiende eeuw een katholiek klooster, nu een uitgaanscentrum met restaurants, bars en cafeetjes. Het springt direct in het oog omdat er allerlei verschillende architectuurstuurtstijlen door elkaar gemengd worden in de gebouwen en binnenplaatsen die samen het complex vormen. Zo is er de gotische kapel, het Caldwell House in neoklassieke stijl en koloniale bouwinvloeden.

18. Singapore Flyer

Met 165 meter is dit het hoogste reuzenrad in Azie. Het bepaalt sinds 2008 de skyline van Singapore en is een populaire toeristische attractie omdat het een fenomenaal uitzicht over de Marina Bay en de rest van de stad biedt. 's Avonds wordt het mooi verlicht met telkens wisselend kleuren.