Deze elf plaatsen herken je meteen aan het geluid

Foto's en filmpjes kan je delen op sociale media en aan je vrienden laten zien, maar om de unieke geluiden van een plaats te horen moet je er echt zelf naartoe. Expedia selecteerde elf plaatsen die je meteen kan herkennen aan de geluiden die je er hoort.

De Sahara in Algerije

In deze enorme woestijn in Afrika zou je niets anders dan stilte verwachten. Maar de eindelijke zandduinen bewegen voortdurend en daardoor blijft de Sahara opgeen moment van de dag hetzelfde.

New York City

Hele andere geluiden hoor je in 'The city that never sleeps': toeterende auto's en taxi's, pratende en roepende mensen, loeiende sirenes....

Amazone regenwoud in Zuid-Amerika

In het gebied met de grootste biodiversiteit ter wereld verwelkomen miljoenen dieren de ochtend allemaal met hun eigen geluiden.

Kruger National Park in Zuid-Afrika

In dit natuurgebied in Zuid-Afrika leven meer dan 500 vogelsoorten en zo'n 150 verschillende zoogdieren, maar het geluid dat we het meeste associëren met Kruger National Park is waarschijnlijk toch dat van een brullende leeuw.

Yellowstone National Park in de VS

Naast het geluid van de wind, rivieren, herten en bomen hoor je hier het bijzondere lawaai dat een spuitende geiser maakt.

Galapagos eilanden in Ecuador

De Galapagos eilanden zijn een levend testament van de evolutie. De dieren die je boven de geluiden van alle alle bijzondere exemplaren uit hoort komen, zijn de zeeleeuwen.

Cape Tribulation in Australie

Cape Tribulation is de plaats waar het Daintree Forest en het Great Barrier Reef elkaar ontmoeten. De geluiden die je daar hoort zijn al miljoenen jaren hetzelfde.

Bwindi National Park in Oeganda

De berggorilla's worden weliswaar ernstig in hun voortbestaan bedreigd, maar hun imponerende geluiden kan je in Bwindi National Park gelukkig nog altijd horen.

Algarve in Portugal

Weinig geluiden zijn zo rustgevend als golven die aanspoelen op het strand.

Vatnajökull in IJsland

Het landschap is er woest en onherbergzaam, maar het gefluit van een regenwulp dat galmt tussen de gletsjers is eerder lieflijk.

Chiang Mai in Thailand

In Chiang Mai hoor je het raadselachtige en exotische geluid van zingende monniken.