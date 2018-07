Deauville: logeren in de sfeer van weleer in Normandië

Wie door de straten van Deauville, de mondaine badplaats in het departement Calvados in het hart van Normandië, kuiert, zal het aan alles ruiken en voelen: het rijke verleden van deze kleine, maar gerenommeerde kuststad - Coco Chanel opende er haar allereerste boetiek - voelt tegenwoordig frisser aan dan ooit. Statige hotels, Normandische cottages en romantische villa's, die sinds 2005 beschermd zijn als erfgoed, stralen als vanouds. Heel wat huizen staan bovendien nog in de steigers, wat nog meer moois doet vermoeden.

De inspanningen van het stadbestuur om Deauville te behoeden van de gevreesde 'vergane glorie' waar sommige Normandische kustplaatsen aan ten prooi zijn gevallen, hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. De 'chique, oude dame' is tegenwoordig niet alleen in het hoogseizoen een aangename plek, maar het hele jaar door zijn er activiteiten op het gebied van congrestoerisme, waarvan de organisatie van de G8 in 2011 voorlopig de kroon op het werk was, kunsttentoonstellingen, golftoernooien en polo- en paardenevenementen. Deauville is immers ontegensprekelijk de stad van het paard en de paardensport. Er zijn twee hippodrooms en het hele jaar door zijn er wedstrijden.

Dit alles maakt van Deauville een anomalie in het eenvoudige, landelijke Normandië. Hier rijden Porches af en aan op de Place de Morny en drinkt men als aperitiefje eerder champagne in plaats van een Pommeau de Normandie.

Deauville werd in 1860 gesticht, op initiatief van de hertog van Morny, de halfbroer van Napoleon III, naast het vissersplaatsje Trouville, aan de overkant van de rivier de Touques. Door de rechtstreekse spoorlijn Parijs-Deauville, die in 1863 werd geopend, groeide het immense zandstrand van Deauville uit tot de Parijse Rivièra voor de aristocratie.

Tegenwoordig is het plaatsje met amper 4000 inwoners dankzij het eindeloze zandstrand ook een vakantieoord voor families met kinderen geworden, al houdt de stad met haar casino, paardenrennen, golfterreinen en luxeboetieks de mondaine flair hoog in het vaandel. De hoogbouw die mening andere badstad verminkte, is hier gelukkig afwezig en naar goedkope winkeltjes met softijs en strandspelen is het evenzeer ver zoeken.

Deauville is ook de trekpleister voor heel wat Hollywoodsterren die elk jaar in september afzakken voor het Amerikaans filmfestival. Heel wat onder hen vereeuwigden hun namen op de hekken van de Art Deco kleedcabines op de beroemde Promenade des Planches langs het strand. De naam van Harvey Weinstein werd vorig jaar evenwel gauw uit het strandgeheugen gewist.

Het nabijgelegen schilderachtige Trouville-sur-Mer met zijn enge straatjes vol kleine vissershuisjes, moet het minder van de statigheid hebben, maar meer van de gezelligheid, authentieke charme en gastronomie. Elke dag dokken de vissersboten aan in de monding van de Touques met bakken oesters, krabben en coquilles die de vissers zelf verkopen op de gezellige lokale middagmarkt. Je kan ze 'levendig vers' degusteren met natuurlijk een glaasje champagne erbij.

De nieuwste wijk die momenteel aan een verrijzenis toe is, is het schiereiland tussen de zee, de Touques en het centrum van Deauville, vlak aan de Pont des Belges. Hier heeft de groep Pierre & Vacances een elegante en luxueuze vijfsterrenresidentie, de eerste aan de Côte Fleurie, neergepoot met 133 appartementen van 2 tot 4 kamers, stuk voor stuk voorzien van een ruim terras of balkon.

De locatie is buitengewoon aantrekkelijk, vlakbij de jachthaven, met zicht op het casino van Trouville, op 300 meter van het station en 10 minuten wandelen van de centra van Deauville en Trouville.

De architecten lieten zich voor het ontwerp leiden door het oude karakter van Deauville. Ook hier werd opnieuw de traditie van weleer in ere gehouden met een ontwerp van houtskeletbouw, typerend voor de streek, waarvan de kleuren de geest van de stijl uit de 19e eeuw oproepen. Pronkstuk van de residentie zijn de prachtige binnentuin met binnen- en buitenzwembad.

De appartementen zijn ruim en licht, ingericht met warme materialen en voorzien van loftdetails. De gebleekte tinten en blauwe schakeringen roepen het beeld op van de kust en de zwart-witfoto's met opmerkelijke strandmode uit de jaren 20 zijn opnieuw een knipoog naar dat roemrijke verleden. Alsof Coco Chanel er zelf nog ronddwaalt...