De verkiezing The 7 Wonders of Australia is momenteel in volle gang. Uit een longlist met 52 plaatsen kunnen de Australiërs tot 10 oktober hun favoriete plaatsen kiezen. De zeven Wonderen worden in november bekendgemaakt. De plaatsen waaruit de Australiërs kunnen kiezen werden geselecteertd door regionale en landelijke toeristische kantoren, non-profit organisaties en natuurorganisaties.

